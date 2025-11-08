Oranje onder 17 (v) heeft de finale van het WK voetbal verloren. De Noord-Koreaanse vrouwen grepen de titel met 3-0. Bij alle goals was er veel aan te merken op de laatste Nederlandse linie. Het is de zoveelste verloren WK-finale voor een Nederlands voetbalteam.

De Nederlandse talenten knokten zich richting de eindstrijd van het WK voetbal onder-17 in Marokko. In de knock-outfase kwam er tweemaal een penaltyreeks aan te pas. En in de groepsfase ging het Nederlandse team al hard onderuit tegen titelverdediger Noord-Korea, met 5-0.

Noord-Koreaanse vechtmachine

Nadat Mexico de troostfinale had gewonnen van Brazilië, en dus beslag legde op goud, was het tijd voor de pot tussen debutant Oranje en titelhouder Noord-Korea. Waar dat land in het mannenvoetbal bijzonder weinig voorstelt (120e op de FIFA-ranking), gaat het bij de vrouwen uitstekend. Het land staat 10e op de vrouwenranking en zowel Onder 17 als Onder 20 zijn wereldkampioen.

Na een kwartier kwam Noord-Korea al op voorsprong. Een hoge voorzet werd niet weggewerkt en Kim Won-Sim kon aanleggen voor goal nummer zeven van dit WK. Vier minuten later werd er weer niet adequaat gehandeld in de laatste linie. Pak Rye-Yong was er rap bij om het opbouwfoutje af te straffen: 2-0.

3-0 bij rust

De vrouwen gingen met een tussenstand van 3-0 rusten in Rabat, want vlak voor tijd was er alweer geklungel door de verdedigsters van Nederland. Een terugspeelbal bracht Maren Groothoff, de vrouw onder de lat, in de problemen. Ze gaf de bal nog wel een ros, maar de ingelopen Ri Ui-Gyong kreeg haar been er nog achter: 3-0.

Na rust controleerde de Koreaanse vrouwen het duel moeiteloos. Pas in de 83e minuut kwam de eerste wissel bij de Aziaten en pas in de 87e minuut werd Oranje gevaarlijk. De goal van Sophie van Hunnik (Ajax Vrouwen) werd om onheldere redenen niet toegelaten.

Eerdere verloren WK-finales

De vrouwen onder 17 zijn het eerste Nederlandse jeugdteam met een plek in een WK-finale. Vier keer eerder stond een Nederlands team in de ultieme match van een WK en telkens ging het mis.

In 1974 verloor Nederland de WK-finale met 1–2 van West-Duitsland. In 1978 ging de finale met 1–3 (na verlenging) verloren tegen Argentinië. In 2010 verloor Nederland met 0–1 (na verlenging) van Spanje. Bij de vrouwen verloor Nederland in 2019 de finale met 0–2 van de Verenigde Staten.