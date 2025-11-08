Matthijs de Ligt is zaterdagmiddag de redder van Manchester United geworden. In de belangrijke wedstrijd uit bij Tottenham Hotspur leken The Red Devils onderuit te gaan, maar het was de Nederlander die vlak voor tijd een gelijkspel op het bord zette: 2-2.

De Ligt is bezig aan een sterk seizoen bij Manchester United. Onder Ruben Amorim is de Nederlander een vaste waarde geworden in de defensie en de oud-Ajacied floreert onder het vertrouwen van de Portugees.

Zaterdagmiddag stond De Ligt dan ook gewoon in de basis tijdens een Nederlands onderonsje op bezoek bij Tottenham Hotspur. Bij de thuisploeg stonden Micky van der Ven en Xavi Simons in de basis. Het was Bryan Mbeumo die de ban brak en United op 0-1 zette na iets meer dan een halfuur spelen. Dit bleef lang staan, maar vlak voor tijd ging het los. Invaller Mathys Tel, die erin kwam voor Simons, maakte de 1-1 en niet veel later was het Richarlison die in de 91e minuut de 2-1 wat gelukkig op het bord zette. Spurs leek drie punten bij te gaan schrijven, maar daar stak De Ligt een stokje voor. Een kopbal bij de tweede paal zorgde ervoor dat het 2-2 werd in Londen.

Nederlands elftal

Vrijdagmiddag werd De Ligt opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat was verdiend na zijn goede spel van de afgelopen tijd. Tijdens de vorige interlandperiode moest de verdediger van Manchester United verstek laten gaan aan Oranje. Nu mag hij zich opmaken voor een rentree tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen.

De Ligt zal zich na zijn belangrijke doelpunt voor zijn ploeg met een goed gevoel melden in Zeist. Oranje speelt donderdag 14 november uit tegen Polen en drie dagen later komt Litouwen op bezoek. Daarin kan het WK veiliggesteld worden.