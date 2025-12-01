Arne Slot boekte zondag met Liverpool een broodnodige zege op West Ham (0-2). Toch staat de oefenmeester nog altijd onder druk vanwege de slechte vorm waarin de club momenteel verkeert. Feyenoord-icoon Willem van Hanegem neemt het op voor de trainer en en wijst de tragische dood van Diogo Jota aan als de oorzaak voor de dip van Liverpool.

Waar Slot afgelopen seizoen nog kampioen werd met Liverpool en record na record brak, gaat het hem dit seizoen alles behalve voor de wind. Liverpool staat momenteel achtste in de Premier League en er wordt in de (Engelse) media regelmatig gespeculeerd over zijn ontslag. Dit weekend boekte hij een broodnodige zege op West Ham, nadat Liverpool enkele dagen eerder onderuit ging tegen PSV in de Champions League.

'Dat zegt toch alles?'

Afgelopen zomer kwamen Liverpool-speler Diogo Jota en zijn broer André Silva om het leven bij een tragisch auto-ongeluk in het noorden van Spanje. Jota was onderweg naar Liverpool en werd vergezeld door zijn broer toen het mis ging en de twee op tragische wijze om het leven kwamen. Dat nieuws hakte in als een bom bij Liverpool. Al zijn Slot en zijn spelers het er over eens dat die gebeurtenis geen excuus is voor de slechte vorm van Liverpool.

'Er zijn mensen die vinden dat Slot nu ontslagen zou moeten worden', schrijft Van Hanegem in zijn nieuwste column in het Algemeen Dagblad. 'Geloof mij, het verongelukken van Diogo Jota is de reden dat het daar minder loopt. Die linksback Andrew Robertson plaatste zich met Schotland op fenomenale wijze voor het WK en het eerste wat hij voor de camera’s zei was dat hij heel de dag aan Diogo Jota had gedacht. Dat zegt toch alles?'

'Alsof dat al verwerkt is'

'Mohamed Salah is al maandenlang zichzelf niet', vervolgt Van Hanegem. 'Hij is zijn vriend kwijtgeraakt. Alsof dat al verwerkt is. Dat kan toch helemaal niet?' klinkt zijn conclusie. Deze week staan er twee duels op de planning voor Liverpool. Woensdag neemt de ploeg van Slot het op tegen Sunderland en zaterdag wacht Leeds United.

