Geplaagde trainer Manchester United praat na verloren finale over volgend 'moeilijk moment' én zijn toekomst

Topcoach Ruben Amorim van Manchester United gaf na de verloren Europa League-finale tegen Tottenham tekst en uitleg over waar en wat er misging, waardoor het seizoen van de gevallen Engelse topclub in een groot drama eindigt.

"We waren de betere ploeg, maar dat zegt weinig als je niet scoort. Dat tekort aan doelpunten is tekenend voor ons seizoen. We hebben er constant mee geworsteld en nu was dat niet anders. Vooral na rust hebben we alles geprobeerd, maar uiteindelijk verloren we", aldus Amorim tegenover Sport TV.

'Heeft ons de das omgedaan'

"We waren superieur aan de tegenstander, en dat is in wedstrijden die we dit seizoen verloren vaak niet gebeurd. Het is dus niet representatief voor het hele seizoen. Maar het onvermogen om te scoren wél, dat heeft ons de das omgedaan", vervolgde hij, kijkend naar de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Aston Villa in de Premier League.

'Weinig positiefs'

"Ik neem weinig positiefs mee uit deze wedstrijd. Sterker nog, het is moeilijk om überhaupt iets positiefs te noemen. We moeten deze pijnlijke nederlaag verwerken, de competitie zondag afsluiten en ons opmaken voor volgend seizoen", besloot de teleurgestelde coach.

Europa League-held Micky van de Ven verrast na extra prijs met Tottenham: 'Nog niet eens aan gedacht' Micky van de Ven was de grote held van Tottenham Hotspur in de finale van de Europa League. De Nederlandse verdediger hield met een acrobatische redding tegenstander Manchester United van scoren en pakte de eerste prijs met Spurs. Daar zat ook een verrassing aan vast, zo kreeg hij na afloop te horen bij Ziggo Sport. Check hier het hele interview.

'Moeilijk moment voor iedereen'

De Portugese trainer gaf toe dat hij het seizoen het liefst zo snel mogelijk wil afsluiten. "We moeten dit hoofdstuk afsluiten. We hebben nog een thuiswedstrijd, en dat wordt een moeilijk moment voor iedereen", zei hij. "Ik heb nog steeds de energie om door te gaan, maak je geen zorgen om mij, het komt wel goed." Al zei hij op de persconferentie ook dat als de fans en het bestuur vinden dat hij weg moet, hij 'de volgende dag vertrokken is'.

'Acrobaat' Micky van de Ven blinkt uit in 'slechtste finale' ooit: 'Niemand kon hem passeren' Het was een foeilelijke finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United in de eindstrijd van de Europa League. Maar daar zal Micky van de Ven maling aan hebben, want hij trok aan het langste eind. De Nederlander blonk uit in wat in Engeland wordt omschreven als 'slechtste finale' ooit.

Dramatisch seizoen

Manchester United kan in de laatste wedstrijd van het seizoen op maximaal de veertiende plaats eindigen in de Engelse competitie. Samen met Spurs bezit de ploeg van Amorim de laatste plekken boven de degradatiestreep, maar gaat Tottenham wel met een hoofdprijs én een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen naar huis. Voor United rest niks dan drama.