Geprikkelde reactie Erik ten Hag op vraag waarom hij Manchester United attractief vindt spelen: 'Als jij je werk zou doen...'

Manchester United-trainer Erik ten Hag zei afgelopen weekend na het slappe gelijkspel tegen Burnley iets opmerkelijks. "We zijn een van de vermakelijkste teams", zo oordeelde de voormalig Ajax-trainer.

Die visie van Ten Hag wekte nogal wat verbazing op. Smaken verschillen, maar wat The Red Devils laten zien, komt toch niet in overeenstemming met wat de meeste voetbalfans graag zien. Veel kansen of goals afdwingen? Vloeiende aanvallen met superieur positiespel? Individuele hoogstandjes? Voor dat alles moet je eerder bij de blauwe stadgenoten (Manchester City) zijn. Daarom waagde Koen Weijland van Viaplay een poging om van Ten Hag te horen wat hij dan zo vermakelijk vindt aan zijn team.

"Als jij je research zou doen, dan zou je zien dat onze data op het gebied van aanvallend spel, dat die heel dynamisch zijn. Dat we veel snelheid en beweging inbrengen. Als jij je werk zou doen, zou je zien dat we het team zijn dat op dit moment qua sprinten en beweging het meest attractief zijn. En het meest vertical in de hele Premier League."

"Als je de wedstrijden ziet tegen Chelsea en Liverpool, is dat attractief? Ja toch? Dankjewel. Voor de neutrale toeschouwer benaderen we zulke duels op een aanvallende manier. We creëren veel kansen. We krijgen er ook te veel tegen. Het is open en leuk om naar te kijken."

Manchester United komt dit seizoen in de Premier League tot nu toe tot 5,2 schoten op doel per speelronde. Acht clubs hebben een hoger gemiddelde. Ook qua goals (52) doen acht andere clubs het beter dan de voormalige grootmacht.