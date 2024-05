'Erik ten Hag staat op het lijstje van Bayern München als opvolger van Thomas Tuchel'

Volgens Duitse krant BILD staat Erik ten Hag op het lijstje van Bayern München dat een opvolger van Thomas Tuchel zoekt. De trainer zou een transfer naar de Bundesliga zelf ook wel zien zitten.

Sinds Tuchel liet weten na dit seizoen Bayern te verlaten is de Duitse club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Er gaan verschillende namen rond, maar nu is ook Ten Hag aan het lijstje toegevoegd.

De prestaties van de Nederlander met Manchester United laten te wensen over, waardoor ontslag van de trainer al lang in de lucht hangt. Tuchel zou de omgekeerde weg willen bewandelen en bij United aan de slag willen gaan als hoofdtrainer.

Ten Hag zou de functie als Bayern-coach zelf ook wel zien zitten, meldt BILD. Hij was tussen 2013 en 2015 al werkzaam bij het tweede elftal van Bayern, dus München is geen onbekend terrein voor hem. Het zou na een ontslag bij United wel lastig zijn om de aanstelling van Ten Hag als perfecte oplossing voor Bayern te verkopen aan supporters.

Als Ten Hag de nieuwe trainer van Bayern wordt, is slecht nieuws voor Ajax. De Amsterdammers hoopten volgens diverse media op een terugkeer van de succescoach deze zomer. Het is overigens ook nog mogelijk dat de Nederlander gewoon bij United blijft. Volgens The Athletic zou het bestuur van plan zijn om de 54-jarige trainer binnenboord te houden.

Andere kandidaten

Brighton & Hove Albion-coach Roberto De Zerbi staat nog bovenaan op het lijstje in München. Een probleem is dat hij veel stafleden mee zou willen nemen. Ook Zinedine Zidane is een van de kandidaten, alleen spreekt hij geen Duits. Er werd daarom ook gespeculeerd over een trainersduo van Zidane samen met clublegende Franck Ribéry.

Ook oud-trainer van PSV Roger Schmidt staat op de lijst. Hij is momenteel coach van Benfica, waar hij erg gelukkig is. Hij heeft wel connecties bij Bayern, dus misschien dat hij nog op andere gedachten wordt gebracht.