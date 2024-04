Erik ten Hag is tevreden na een punt tegen degradatiekandidaat: 'We zijn een van de vermakelijkste teams'

Hij kreeg met zijn ploeg enorm veel kritiek van het publiek en de Engelse pers, maar na het teleurstellende gelijkspel van Manchester United tegen Burnley was Erik ten Hag eigenlijk best tevreden. Hij vindt Manchester United zelfs 'een van de meest vermakelijke elftallen.'

United verspeelde op Old Trafford twee dure punten tegen Burnley, dat keihard strijdt tegen degradatie. Desondanks vond Ten Hag zijn team goed spelen. "Wij krijgen veel ontzettend veel kansen door goed voetbal te spelen", is zijn analyse bij Match of the Day. Sterker nog: "Wij zijn op dit moment een van de meest dynamische en vermakelijke teams van de competitie."

De opvallende analyse levert Ten Hag hoe dan ook weinig op. United staat slechts zesde, kan Champions League-voetbal zo goed als vergeten en krijgt vooral veel kritiek. Dat is na de 1-1 in eigen huis niet minder geworden. "Alleen in het tweede deel van de eerste helft gaven we kansen weg, de rest van de wedstrijd was voor ons", vindt Ten Hag.

De manager wijst ook naar de scheidsrechter, die volgens hem United een penalty had moeten geven. Een strafschop kwam er, maar dan wel na een overtreding van André Onana. Daardoor incasseerde United de tegentreffer. "Garnacho had er een moeten krijgen. De scheidsrechter was inconsequent", is het argument van Ten Hag.

De Engelse media deelden de mening van Ten Hag totaal niet. Voor de zoveelste keer kreeg hij het er met zijn ploeg flink van langs in de Engelse kranten. Vanuit de pers klinkt steeds luider de vraag of de Nederlander wel de juiste man voor Manchester United. Ten Hag sloeg overigens eerder deze week terug door drie kranten te boycotten op de persconferentie.