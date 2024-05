Erik ten Hag niet te beroerd om banneling complimenten te geven: 'Ik ben erg blij voor hem'

Erik ten Hag heeft zich op zijn laatste persconferentie positief uitgelaten over Jadon Sancho. De Nederlandse coach zette de Engelsman dit seizoen uit de selectie, maar woensdagavond speelde de buitenspeler een fantastische wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Sancho liet zich met snelle dribbels zien aan zijn oude trainer en die was niet te beroerd om de Engelsman zijn complimenten te geven. "Hij speelde heel goed en Jadon is ook gewoon een heel goede speler. Jadon liet zien waarom United hem heeft gekocht en ook dat hij nog veel waarde vertegenwoordigt voor deze club. Dat is alleen maar goed. Ik ben blij voor hem en we gaan zien wat er in de toekomst gebeurt." Sancho werd woensdagavond uitgeroepen tot man van de wedstrijd nadat Borussia Dortmund met 1-0 wist te winnen van de bezoekers uit Parijs.

We go again next week in Paris! @BVB pic.twitter.com/9WtveUSyTM — Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 1, 2024

Ruzie

Ten Hag en Sancho kregen het aan het begin van dit seizoen aan de stok met elkaar. De Nederlandse coach liet de Engelsman buiten de selectie voor een wedstrijd, omdat hij vond dat Sancho niet genoeg zijn best deed op de trainingen. De 24-jarige buitenspeler liet zich naar aanleiding van die uitspraken uit op Instagram. Hij viel zijn trainer openlijk af, waardoor Ten Hag besloot hem uit de selectie te zetten. De Nederlander wilde hem in genade aannemen, zolang Sancho zijn excuses aan zou bieden. Dat is tot op de dag van vandaag nog niet voorgekomen.

Situatie Sancho

Sancho werd afgelopen winter voor een half seizoen uitgeleend aan zijn oude club Borussia Dortmund. In Duitsland staat hij tot het eind van dit speeljaar onder contract en daarna zal hij terugkeren naar Manchester United. Dortmund heeft geen afkoopclausule in het verhuurcontract opgenomen. De kans bestaat wel dat Dortmund alsnog gaat proberen om Sancho bij United los te weken. Met het mogelijke aanblijven van Ten Hag lijkt de Engelsman weinig perspectief te hebben in Manchester en in Dortmund leefde Sancho weer op.

