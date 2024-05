Gerard Piqué aangeklaagd in corruptiezaak: illegale betalingen van vier miljoen euro

Gerard Piqué moet vrezen voor een straf. Er zijn aanwijzingen dat de voormalig Spaans international betrokken is bij een illegale betaling van vier miljoen euro.

Het zou gaan om een deal tussen zijn bedrijf Kosmos en de Spaanse voetbalbond RFEF om de Spaanse Supercup sinds 2020 in Saudi-Arabië te laten spelen. Eerder werd ook de voormalig voorzitter van de Spaanse bond, Luis Rubiale, gearresteerd in het onderzoek naar corruptie.

Oud-voetbalbaas Luis Rubiales moet getuigen in corruptiezaak met betrekking tot 120 miljoen euro Luis Rubiales is maandag gearriveerd in de Spaanse rechtbank om te getuigen in een onderzoek naar corruptie binnen de Spaanse voetbalbond. De ex-voorzitter werd begin deze maand gearresteerd vanwege de vermeende illegale onderhandelingen. Er loopt ook nog een andere zaak tegen Rubiales. Daarin wordt 2,5 jaar cel geëist tegen hem voor de veelbesproken kus aan voetbalster Jenni Hermoso.

De Spaanse nieuwssite El Confidencial bracht de zaak twee jaar geleden aan het rollen door te melden dat de Spaanse voetbalbond 40 miljoen euro per seizoen zou krijgen voor elk van de zes edities die sinds 2020 in Saudi-Arabië worden gehouden. Kosmos zou 4 miljoen per seizoen ontvangen. El Confidencial sprak van een "voorkeursbehandeling" die Piqué zou hebben gekregen.

Piqué heeft altijd ontkend. "Ik weet hoe ik een zakendeal moet scheiden van voetbal. Ik heb geen hulp gekregen. Als je me vertelt dat vanwege een commerciële overeenkomst de competitie wordt beïnvloed, heb je geen idee wie ik ben. In de wereld waarin wij werken, is een commissie van 10 procent in overeenstemming met de marktstandaarden", zei hij eerder.

Luis Rubiales

Rubiales werd in april gearresteerd vanwege vermeende illegale onderhandelingen in dezelfde zaak. Er loopt ook nog een andere zaak tegen Rubiales. Daarin wordt 2,5 jaar cel geëist tegen hem voor de veelbesproken kus aan voetbalster Jenni Hermoso.

Luis Rubiales direct gearresteerd bij aankomst in Madrid vanwege illegale onderhandelingen Luis Rubiales is woensdag bij zijn aankomst in Madrid al op het vliegveld gearresteerd. Er lopen verschillende zaken tegen hem met betrekking tot witwassen, corruptie en aanraanding. De Spaanse justitie had vanwege de vermeende illegale onderhandelingen een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Rubiales zou in een telefoongesprek met voormalig FC Barcelona-verdediger Pique hebben gesproken over 'miljoenen in commissies'. Het zou in totaal gaan om wel 120 miljoen euro. De Spaanse politie deed eerder een inval bij de Spaanse bond en een huis van Rubiales. Een aantal personen werden daarbij ook al gearresteerd.