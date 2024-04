Oud-voetbalbaas Luis Rubiales moet getuigen in corruptiezaak met betrekking tot 120 miljoen euro

Luis Rubiales is maandag gearriveerd in de Spaanse rechtbank om te getuigen in een onderzoek naar corruptie binnen de Spaanse voetbalbond. De ex-voorzitter werd begin deze maand gearresteerd vanwege de vermeende illegale onderhandelingen. Er loopt ook nog een andere zaak tegen Rubiales. Daarin wordt 2,5 jaar cel geëist tegen hem voor de veelbesproken kus aan voetbalster Jenni Hermoso.

Vanwege die kus vertrok Rubiales bij de Spaanse bond. De FIFA nam ook maatregelen en schorste hem voor drie jaar. Ondanks dat de 46-jarige Spanjaard zijn taken heeft neergelegd, is hij ook nog verdachte in een zaak met betrekking tot corruptie en fraude.

Maandag moest hij getuigen voor de rechter vanwege mogelijke fraude bij de Spaanse voetbalbond. Dat draait allemaal om de Spaanse supercup, die sinds enkele jaren in Saoedi-Arabië wordt gespeeld.

Aan de pers probeerde hij na afloop te pleiten voor zijn onschuld. "Ik heb nooit op een onrechtmatige manier geld verworven", vertelde Rubiales aan de aanwezige journalisten toen hij na de hoorzitting het gerechtsgebouw verliet. "Dat zeg ik nu en dat zal ik blijven zeggen. Ik heb de vragen van de rechter naar waarheid beantwoord en ben ervan overtuigd dat gerechtigheid zal geschieden."

Arrestatiebevel tegen Luis Rubiales, oud-voorzitter Spaanse bond verdacht van fraude De Spaanse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Luis Rubiales. Hij wordt verdacht van vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie in zijn periode als voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Rubiales zou in een telefoongesprek met voormalig FC Barcelona-verdediger Gerard Pique, die met zijn bedrijf betrokken was bij de deal, hebben gesproken over 'miljoenen in commissies'. Het zou gaan om wel 120 miljoen euro. De Spaanse politie deed vorige maand een inval bij de Spaanse bond en een huis van Rubiales. Een aantal personen werden daarbij gearresteerd.

De voorzitter bevond zich op dat moment in de Dominicaanse Republiek, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Spanje. Daar gaf hij nog een interview aan Spaanse journaliste Ana Pastor waarin hij de beschuldigingen, zowel die met betrekking tot fraude als de kus, ontkende. Bij terugkeer in Madrid werd hij op het vliegveld meteen aangehouden door de politie.