Liverpool bevindt zich onder trainer Arne Slot in een zware periode. De resultaten stellen teleur en dat heeft mogelijk grote gevolgen. Volgens betrouwbare bronnen staat de functie van de Nederlander op het spel.

Dat meldt het medium Indykaila News. Er werd eerder al gesproken van een 'spoedvergadering' over de positie van Slot bij Liverpool na de nederlaag tegen PSV in de Champions League (1-4). Daarna zou de trainer nog twee wedstrijden krijgen om zich te bewijzen. Zowel het duel met West Ham (0-2-winst) al Sunderland (1-1) moest gewonnen worden.

Dat is na het gelijkspel woensdagavond tegen Sunderland dus niet gelukt. Die nieuwe domper heeft gevolgen. Volgens 'betrouwbare bronnen' staat de positie van Slot nu 'onder streng toezicht'. 'Het is duidelijk dat zijn functie niet zo zeker is als hij wellicht denkt', aldus Indykaila News.

Bij de spoedvergadering vorige week werd Slot verteld dat 'zijn baan op het spel staat'. 'Als Liverpool niet wint tegen Leeds United, vindt er een nieuw beraad plaats op zondag of maandagochtend.' De wedstrijd wordt zaterdag om 18.30 gespeeld.

Grote zorgen

'Wat echt zorgwekkend is, is dat sommige ervaren spelers hun twijfels hebben over de tactieken van de coach. Die lijken dagelijks te veranderen', vervolgt het medium. 'Het gebrek aan duidelijkheid beïnvloedt de moraal van het team en de prestaties op het veld.' De komende dagen zijn dan ook cruciaal voor de trainer en de club.

Moeilijke periode

Liverpool zit in een moeilijke periode. Van de laatste dertien duels werden er maar liefst negen verloren. Door het gelijkspel tegen Sunderland ziet Liverpool koploper Arsenal verder uitlopen in de competitie. Het gat met de nummer één is nu elf punten. De ploeg van Slot staat op plek acht in de Premier League.

Kritiek op Virgil van Dijk

Na de wedstrijd op Anfield woensdagavond waren de Britse media nog mild voor Slot. De kritiek was vooral gericht op Virgil van Dijk, die de tegentreffer inleidde. Hij verspeelde de bal en raakte die vervolgens ongelukkig aan waardoor doelman Alisson kansloos was. The Sun wees dan ook fel naar de Nederlander. "Hij was tot twee keer toe schuldig", aldus de krant.

Daar was de Nederlander het zelf overigens totaal niet mee eens. "Ik denk niet dat ik er veel aan kon doen dat de bal tegen mij aan komt. Maar als je het op mij af probeert te schuiven...", reageerde Van Dijk geïrriteerd.

