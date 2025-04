Gertjan Verbeek geeft niets om traditie bij bekerwinst: 'Die heeft mijn vrouw weggeflikkerd'

AZ strijdt volgende week maandag eindelijk weer voor een titel. De Alkmaarders staan in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. In 2013 won AZ de beker voor het laatst, toen Gertjan Verbeek aan het roer stond. Maar de traditionele badjass die bij bekerwinst wordt uitgedeeld, die heeft Verbeek niet meer.

De 62-jarige Verbeek geniet van zijn vervroegde pensioen. In zijn zelfgebouwde blokhut in Overijssel vertelt de voormalig trainer aan de Telegraaf over zijn tijd als trainer van AZ. Tussen 2010 en 2013 stond hij aan de leiding van de subtopper.

Ajax, Feyenoord en Borussia Dortmund de deur gewezen: 'Daar kon ik bij mijn oma toch niet mee aankomen?' "Dat ik niet voetbalde op zondag is de enige reden dat je me nu nog kent", grapt IJsselmeervogels-icoon Jaan de Graaf. De inmiddels zeventigjarige oud-spits maakte furore bij AZ'67 en Go Ahead Eagles, maar is vooral bekend door zijn geloofsovertuiging. Zelfs aantrekkelijke aanbiedingen van topclubs als Ajax, Feyenoord en Fenerbahçe wees hij zonder aarzeling af.

'Zat er niet op te wachten'

In de bekerfinale werd PSV met 2-1 verslagen. Het zorgde logischerwijs voor enorme vreugde bij de AZ-spelers, die de trainer eens goed te pakken wilden hebben. "Ja, na de finale werd ik door die gasten in de kleedkamer met pak en al in het bad geflikkerd. Ik zat er niet op te wachten, maar het hoort erbij", vertelt hij tegen de krant.

"Bij Van Gaal hadden ze het denk ik niet gedurfd. Ik heb die bekende bekerbadjas niet aangetrokken, ze hadden voor het geval dat een trainingspak voor mij meegenomen. Of ik die badjas wel eens draag? Schei uit man, dat ding was zo lelijk, die heeft mijn vrouw weggeflikkerd."

Speler Go Ahead Eagles mag VAR op de blote knieën bedanken na 'rode kaart' tegen NAC Breda Go Ahead-speler Mathis Suray mag een bosje bloemen sturen naar videoscheidsrechter Stan Teuben. Die zorgde er met zijn mening voor dat de middenvelder volgende week mee kan doen in de finale van de KNVB Beker tegen AZ.

Bekerbadjas

Het dragen van de welbekende bekerbadjas is al meer dan 100 jaar een traditie in het Nederlandse voetbal. ' Het was gewoon praktisch. In die tijd werd de winnaar toegesproken door de burgemeester. Tegen de tijd dat die man uitgesproken was, lagen de spelers al half in hun graf, onderkoeld en wel', vertelde sporthistoricus Jurryt van der Vooren eens aan de NOS .

Waarom FC Utrecht - Ajax en Heerenveen - Almere City in 'vrij' paasweekend gespeeld worden De Eredivisie ligt komend weekend stil, op twee wedstrijden na. Er wordt door vier clubs 'gewoon' gevoetbald tijdens Pasen, terwijl dat weekend vaak exclusief is weggelegd voor de bekerfinale. Die wordt óók nog gewoon gespeeld.

Bekerfinale

AZ staat op maandag 21 april, Tweede Paasdag, opnieuw in de bekerfinale. De Alkmaarders nemen het op tegenover Go Ahead Eagles. Beide ploegen beleven een matige start van het kalenderjaar. AZ won sinds 23 februari geen wedstrijd meer, terwijl Go Ahead Eagles ook al drie wedstrijden op rij geen overwinning pakte.

Winst van de bekerfinale levert een ticket voor Europees voetbal op. De bekerwinnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, mits de club zich niet al voor de (voorronde van) Champions League heeft geplaatst.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.