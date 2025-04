De bijzondere tattoos van AZ'er Jordy Clasie: speciale plaat voor 'papa' en pijnlijke fout op lichaam

Jordy Clasie is dit seizoen hét gezicht van AZ. Hij blinkt uit met zijn indrukwekkende spel, maar trekt ook de aandacht met zijn opvallende tatoeages. Elk kunstwerk op zijn lichaam vertelt een uniek verhaal, al prijkt er achter al die creatieve inkt ook één pijnlijke fout. "Ze betekenen alles voor mij", vertelde Clasie.

De passie voor tatoeages begon al op zéér jonge leeftijd voor Clasie. Op zijn zestiende liet het toenmalig Feyenoord-talent zijn eerste tattoo zetten: een eenvoudige maar diepe betekenisvolle tekst: 'Papa'. "Dat was mijn allereerste. Later heb ik de rest gedaan. Voor mij is het een manier om hem (zijn vader James, red.) te eren", lichtte Clasie jaren geleden toe in een interview met The Sun.

Jordy Clasie legt uit waarom hij niet meer voor Oranje zal spelen: 'Ik had een heel apart programma' Jordy Clasie gaat niet meer voor het Nederlands elftal spelen. Vorig jaar kreeg hij nog de kans om voor Oranje uit te komen, maar de middenvelder van AZ maakte de 'moeilijke keuze' om dat aanbod af te slaan.

Opgroeien in jongensgezin

Clasie groeide op in een jongensgezin, doordat zijn moeder al op twaalfjarige leeftijd vertrok. "Daar praat ik liever niet over. We zijn opgegroeid met zijn drieën. Punt", vertelde Clasie tegen het Belgische Knack. "Mijn broer (Roy, red.) en ik trokken heel veel met elkaar op, al was ik toch wel vaak met voetbal bezig."

Tijdens het tv-programma 'Leven als een prof' van RTL toonde Clasie zijn tweede vereeuwiging in inkt voor zijn vader. Aan de binnenkant van zijn rechterbovenarm staat de tekst: "You mean everyting in my life," een ode aan zijn vader. Opmerkelijk is dat er een kleine schrijffout in zit: bij het woord "everything" mist een 'h'.

De spelfout in de tatoeage op de rechterarm van Jordy Clasie. ©Pro Shots.

Bijzondere band met vader en broer

De middenvelder van AZ liet zich nooit uit over de spelfout op zijn bovenarm, maar vertelde wel over zijn bijzondere band met zijn vader. "Zonder hem en mijn broer (Roy, red.) had ik het nooit gered. Ze betekenen alles voor mij." Familie vormt een centrale thema in de tatoeages die Clasie in de loop der jaren heeft laten zetten. Zo siert zijn rechterarm een portret van zijn vader en broer, compleet met naam en geboortedatum. "Zo draag ik mijn vader en broer elke dag bij me."

Portretten van broer Roy (L) & vader James (R). ©Pro Shots en screenshot RTL, beeldbewerking Sportnieuws.nl.

Armen vol verhalen

De kunstwerken op de armen van Clasie vormen inmiddels een stijlvol geheel. Dit was een bewuste keuze, legt hij uit. "Ik vind het mooi als je dan één stuk hebt. Vroeger zag je heel veel kleine tatoeages en losse plaatjes bij elkaar, maar tegenwoordig wordt het één geheel. Ik denk dat dat veel mensen aanspreekt", zei Clasie tegen NOS in 2017.

Gertjan Verbeek geeft niets om traditie bij bekerwinst: 'Die heeft mijn vrouw weggeflikkerd' AZ strijdt volgende week maandag eindelijk weer voor een titel. De Alkmaarders staan in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. In 2013 won AZ de beker voor het laatst, toen Gertjan Verbeek aan het roer stond. Maar de traditionele badjass die bij bekerwinst wordt uitgedeeld, die heeft Verbeek niet meer.

Portretten van zijn kinderen

De connectie met zijn eigen gezin is eveneens vereeuwigd op zijn huid. Op zijn rug heeft hij de grote portretten van zijn twee kinderen laten tatoeëren. Clasie heeft met vrouw Esmee een zoon genaamd Jace en een dochter genaamd Lhoé. De tatoeages van Clasie laten zien wat hem drijft: zijn familie. Of het nu gaat om zijn vader, zijn broer of zijn eigen kinderen, Clasie draagt degenen die hem dierbaar zijn letterlijk altijd met zich mee.

'Ontbreekt in bekerfinale'

AZ-aanvoerder Clasie voert momenteel een race tegen de klok in aanloop naar de KNVB-bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. De 32-jarige middenvelder kampt met een kuitblessure, die hem de afgelopen wedstrijden uit de roulatie hield. AZ-trainer Maarten Martens was optimistisch over zijn inzetbaarheid, maar volgens ESPN gaat de routinier het toch niet halen.

Bekerfinale

AZ staat op maandag 21 april, tweede paasdag, opnieuw in de bekerfinale. De Alkmaarders nemen het op tegenover Go Ahead Eagles. Beide ploegen beleven een matige start van het kalenderjaar. AZ won sinds 23 februari geen wedstrijd meer, terwijl Go Ahead Eagles ook al drie wedstrijden op rij geen overwinning pakte.

Winst van de bekerfinale levert een ticket voor Europees voetbal op. De bekerwinnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, mits de club zich niet al voor de (voorronde van) Champions League heeft geplaatst.