Gigantisch misbruikschandaal bij Oostenrijkse topclub: dader (22) zorgt voor meerdere jonge slachtoffers

Er is een groot misbruikschandaal losgebarsten in Oostenrijk. Een oud-medewerker van de Oostenrijkse Bundesliga-club Wolfsberger AC zou zich schuldig hebben gemaakt aan het seksueel misbruiken van kinderen en jongeren.

Volgens de verschillende bronnen is de dader (22) een oud-medewerker van de club die eerder dit jaar al werd ontslagen. Hij zou kinderen en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 15 jaar seksueel hebben misbruikt. In ruil daarvoor zou hij de jonge kinderen shirts van Wolfsberger AC hebben aangeboden.

Volgens Krone Zeitung beloonde hij de kinderen met shirts en voetballen voor het uitwisselen van pornografische afbeeldingen. De apparaten waarop deze beelden stonden, zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Eerder was er een melding binnengekomen op het politiebureau, waarna een huiszoeking had plaatsgevonden.

Exacte details

Het is nog niet bekend in welke periode het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Datzelfde geld over het exacte aantal slachtoffers. Volgens de Kronen Zeitung zouden er echter minstens 20 minderjarige slachtoffers zijn. De Kleine Zeitung spreekt zelfs van 30. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart.

Markus Kitz, de woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft de zaak bevestigt. "Het onderzoek loopt nog. We analyseren in beslag genomen gegevens, en daarbij zouden nog meer aanwijzingen kunnen opduiken over kinderen die contact hadden met de verdachte."

De verdachte maakte geen deel uit van het trainersteam of de technische staf, en inmiddels is hij ook aangehouden. "De verdachte werkt niet meer bij de club en heeft gedeeltelijk bekend. We zullen hem in ieder geval psychiatrisch laten onderzoeken."

"De zwaarste feiten betreffen ernstig seksueel misbruik – daarbij gaat het om twee à drie slachtoffers. Deze delicten vormen echter de minderheid", zo voegde de woordvoerder eraan toe.

De club reageert

Ook de voorzitter van Wolfsberger AC, Jürgen Schratter heeft gereageerd op de zaak. "We hebben niets van dit soort zaken gemerkt en wisten er ook niets van, anders hadden we allang ingegrepen."

Schratter ging ook in op het ontslag van de medewerker. Hieruit komen ook aanwijzingen over de shirtjes die mogelijk aan de kinderen zijn gegeven. "Hij was bij ons in dienst, maar ik heb hem dit jaar in maart ontslagen vanwege incidenten. Er verdwenen steeds weer spullen. We konden hem weliswaar niet alles aantonen, maar er zijn veel dingen verdwenen. Daarom hebben we de arbeidsrelatie met hem beëindigd, maar zeker niet vanwege seksuele intimidatie, waar ik nu voor het eerst van hoor."

Oude bekende

Menig Nederlands voetballiefhebber kan de Oostenrijkse club wellicht nog herinneren van enkele jaren geleden. Toen nam Feyenoord het namelijk in de Europa League op tegen de Oostenrijkers.

Maar voor Feyenoord eindigde de wedstrijden tegen Wolfsberger AC in een gigantisch drama. De eerste wedstrijd, in oktober 2020, werd in eigen huis met maar liefst 1-4 verloren. De Rotterdammers kregen die wedstrijd drie strafschoppen tegen, deze werden allemaal benut. Ook de uitwedstrijd verliep dramatisch voor Feyenoord. Er werd met 1-0 verloren, en de ploeg was uitgeschakeld uit het toernooi.

Afgelopen seizoen is Wolfsberger AC op de vierde plaats geëindigd in de Oostenrijkse Bundesliga.