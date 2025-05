Gigantische misser Mohamed Salah bij nederlaag Liverpool; Premier League-record en Gouden Schoen in gevaar

Liverpool heeft maandagavond met 3-2 verloren van Brighton & Hove Albion FC. Op bezoek bij The Seagulls waren Harvey Elliott en Dominik Szoboszlai de doelpuntenmakers bij de ploeg van Arne Slot, maar was het vooral een wonder dat Mohamed Salah niet op het scoreformulier stond.

Liverpool trad met Cody Gakpo en Ryan Gravenberch aan in de basis. Virgil van Dijk kreeg rust van Slot en zat op de bank. Daardoor was Salah de aanvoerder van The Reds. Bij Brighton stonden Bart Verbruggen, Jan-Paul van Hecke en Mats Wieffer aan de aftrap.

Arne Slot krijgt bijzondere ereplaats bij Liverpool: een uniek eerbetoon voor de kampioenstrainer Arne Slot verraste iedereen bij Liverpool met een ongekend succesvol eerste jaar. Direct in dat seizoen pakte hij de 20e landstitel, iets wat maar weinigen hem nadoen. Voor dit bijzondere succes krijgt hij nu een erkenning die alleen is weggelegd voor de grootste clubiconen.

Veel goals

Slot zag zijn ploeg goed beginnen en Elliott scoorde binnen tien minuten. Na een gelijkmaker van de thuisploeg was het Szoboszlai die vlak voor rust de 1-2 tegen de touwen schoot. Daar zag Verbruggen er niet helemaal lekker uit.

Na rust was het invaller Kaoru Mitoma die de gelijkmaker binnenschoot, maar het opvallendste moment was aan de andere kant. Gakpo gaf een afgemeten voorzet op Salah, die dit seizoen ook blijkt te kunnen missen. Later was het een andere invaller, Jack Hinshelwood, die de winnende goal maakte voor Brighton.

Mohamed Salah is ONE goal contribution away from the joint all-time record for goals and assists in a single Premier League season…



But he’s just missed this chance, and the score remains Brighton 1-2 Liverpool!#BHALIV pic.twitter.com/fIcAjxk2oM — Premier League (@premierleague) May 19, 2025

Gevolgen?

De misser van Salah kan voor hem persoonlijk grote gevolgen hebben. Liverpool is al even kampioen, maar de Egyptenaar had bij één goal of assist het Premier League-record van meeste goals plus assists kunnen evenaren.

Daarnaast is de strijd om de Gouden Schoen, topscorer van Europa, nog in volle gang. Viktor Gyökeres van Sporting Lissabon staat daar momenteel bovenaan, maar zijn seizoen zit er al op. Kylian Mbappé en Salah (allebei met nog één duel te spelen) volgen de Zweed op de voet en hebben beiden aan één goal genoeg om de koppositie over te nemen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.