Engelse media onder de indruk van vriendin van beoogde Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong staat op het punt een nieuwe stap in zijn carrière te zetten: de 24-jarige rechtsback is dicht bij een transfer naar Liverpool. Terwijl de onderhandelingen in de laatste fase zitten, groeit ook de belangstelling voor zijn privéleven. Met name zijn vriendin Tamira Blankson weet de Engelse media te betoveren met haar charme en schoonheid.

Frimpong, die zijn sporen heeft verdiend bij Bayer Leverkusen en eerder de Duitse dubbel won, maakte dit seizoen indruk met zijn snelheid, aanvallende impulsen én defensieve stabiliteit. Bij Liverpool moet hij de opvolger worden van Trent Alexander-Arnold, die deze zomer vertrekt naar Real Madrid.

Naast het voetbal staat er ook een verhuizing voor zijn vriendin Tamira op de planning. Het stel is iets meer dan een jaar samen en toont regelmatig liefdevolle momenten op sociale media.

Romantische vriendin steunpilaar voor Jeremie Frimpong

Tamira heeft inmiddels 35.000 volgers op TikTok, waar ze vooral make-up tutorials deelt. Er gaan bovendien geruchten dat zij, net als Frimpong, van Ghanese afkomst is. Ondanks dat het stel hun privéleven grotendeels buiten de schijnwerpers houdt, deelde Tamira dit jaar nog een romantisch moment: een intiem Valentijnsdiner met rozen en kaarslicht.

Naast hun liefde voor elkaar, lijkt Tamira ook al goed ingeburgerd in de voetbalwereld. Tijdens het EK afgelopen zomer was ze zichtbaar aanwezig op de tribune, gekleed in een shirt van het Nederlands elftal om Frimpong aan te moedigen. De pijlsnelle Frimpong maakte in Oranje veel indruk op de rechterflank. Bovendien stond Tamira vorig seizoen zij aan zij met haar partner en familie tijdens de viering van de Bundesliga-titel met Leverkusen.

Van Leverkusen naar Liverpool

De transfer naar Liverpool lijkt slechts een kwestie van tijd, waarbij de laatste details nog moeten worden afgerond. Met een transferclausule van 35 miljoen euro is Frimpong een betaalbare, maar sterke versterking voor de kampioen van Engeland. Daarnaast tekent hij een lucratieve deal van omgerekend 23 miljoen euro met sportkledingmerk New Balance, waarmee hij zich verder als ster profileert. Een ongekend bedrag, waarmee hij op gelijke hoogte staat met Lionel Messi's deal met Adidas en Erling Haaland met Nike.

Bij Liverpool gaat Frimpong de concurrentiestrijd aan met Conor Bradley om de rechtsbackpositie. De geboren Amsterdammer groeide op in Engeland, doorliep de jeugdopleiding van Manchester City en brak professioneel door bij Celtic en later Leverkusen. Met zijn explosieve speelstijl en veelzijdigheid in aanval en verdediging wil hij zich snel bewijzen onder trainer Arne Slot en de harten van de fans veroveren.

