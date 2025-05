'Arne Slot dicht bij tweede zomeraanwinst: oud-Eredivisie-speler op weg naar Liverpool'

Liverpool timmert onder Arne Slot flink aan de weg op de transfermarkt. Met Jeremie Frimpong zo goed als binnen, lijkt ook een tweede zomerse versterking aanstaande. De club is in vergevorderde gesprekken met een Premier League-rivaal over een linksback die eerder furore maakte in de Eredivisie.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat het om Milos Kerkez. De linksback van Bournemouth heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met Liverpool en zou zelf hebben aangegeven dat hij dolgraag de stap naar Anfield wil maken. Alleen de clubs moeten het nog eens worden over de transfersom, die rond de 45 miljoen pond (omgerekend 52 miljoen euro) ligt. Naar verluidt zijn de onderhandelingen in volle gang.

Ajax-verdediger als alternatief

Mocht de deal met Bournemouth alsnog stuklopen, dan heeft Liverpool al een alternatief achter de hand. Volgens Sky Sports-journalist Florian Plettenberg staat Jorrel Hato van Ajax bovenaan het lijstje als plan B. De 18-jarige verdediger wordt al langer gevolgd door Engelse clubs en zou perfect passen in het profiel dat Slot zoekt: jong, linksbenig, technisch sterk en comfortabel aan de bal.

Hato maakte afgelopen seizoen indruk bij Ajax als zowel centrale verdediger als linksback. Zijn veelzijdigheid en rust op jonge leeftijd maken hem een serieuze optie in de top. De jonge verdediger was één van de sterkhouders van de Amsterdammers, die tot de laatste speelronde met PSV om de landstitel streden.

Jeremie Frimpong tekent spoedig

Ondertussen is Frimpong zo goed als zeker de eerste zomeraankoop van Slot. De 24-jarige rechtsback komt over van Bayer Leverkusen en tekent naar verwachting een vijfjarig contract. De transfersom bedraagt 35 miljoen euro, mede dankzij een verlaagde afkoopsom in zijn contract. Frimpong moet op rechts de concurrentie aangaan met Conor Bradley en geldt als de beoogde opvolger van Trent Alexander-Arnold, die transfervrij naar Real Madrid vertrekt.

Frimpong voegt zich bij een groeiende Nederlandse enclave op Anfield, met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo al in de selectie. Liverpool lijkt daarmee snel en gericht te handelen op de transfermarkt. Iets wat Slot vorig jaar al benadrukte als cruciaal voor een sterk seizoen in de Premier League.

