Arne Slot krijgt bijzondere ereplaats bij Liverpool: een uniek eerbetoon voor de kampioenstrainer

Arne Slot verraste iedereen bij Liverpool met een ongekend succesvol eerste jaar. Direct in dat seizoen pakte hij de 20e landstitel, iets wat maar weinigen hem nadoen. Voor dit bijzondere succes krijgt hij nu een erkenning die alleen is weggelegd voor de grootste clubiconen.

Zijn naam en gezicht worden binnenkort toegevoegd aan een iconisch eerbetoon dat sinds 2009 een vast onderdeel is van Anfield. Het gaat om een enorm spandoek dat prominent hangt in het hart van de beroemde Kop-tribune, de plek waar de meest fanatieke Liverpool-supporters zich verzamelen. Op het doek prijken de managers die de club naar de Engelse landstitel of Champions League hebben geleid.

Alleen de beste trainers prijken op het doek

Legendarische namen als Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish, Rafael Benítez en uiteraard Jürgen Klopp sieren het doek al. Slot sluit zich hiermee aan bij een select gezelschap dat geschiedenis heeft geschreven. De toevoeging van Slot is de eerste sinds 2019, toen Klopp werd toegevoegd na zijn Champions League-succes.

Het spandoek is het initiatief van de Irish Kop, een enthousiaste supportersgroep uit Ierland. Paul Larkin, oprichter van de groep, legt uit: "We kwamen vaak vanuit Ierland om Liverpool te supporten en wilden iets terugdoen voor de club. Dit spandoek is een eerbetoon aan de mensen die Liverpool groot hebben gemaakt, met een duidelijke regel: alleen wie de competitie of de Champions League wint, krijgt een plek."

i Het iconische spandoek van succesvolle Liverpool-trainers waar Arne Slot aan wordt toegevoegd. ©Getty Images

Een waardige erkenning

Hoewel er in sommige kringen discussie waren of Slot al zo snel zou worden toegevoegd, is de meerderheid van de supporters en betrokkenen het erover eens dat hij zijn plek volledig verdient. "Hij heeft direct laten zien wat hij kan en de club weer naar de top geleid. Daarmee voldoet hij aan alles wat nodig is", is Larkin duidelijk over de Nederlandse oefenmeester.

Het ritueel van de Kop

De nieuwe versie van het spandoek wordt momenteel ontworpen en zal naar verwachting klaar zijn voor het begin van het nieuwe seizoen. Mogelijk is het al te zien tijdens het aanstaande toernooi in de Verenigde Staten waar Liverpool deelneemt.

Het ophangen van het spandoek is een ritueel op zichzelf. Voor elke thuiswedstrijd zorgen een paar toegewijde fans ervoor dat het doek op tijd wordt getoond, midden op de Kop, vlakbij het doel. Het is een symbool van trots, traditie en de bijzondere band tussen Liverpool, haar trainers en supporters wereldwijd. Met de toevoeging van Arne Slot krijgt het verhaal van Liverpool een nieuw hoofdstuk. Een teken dat de club haar verleden eert en tegelijkertijd vooruit blijft kijken.

