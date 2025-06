Glory-ster steekt Mohamed Ihattaren hart onder de riem en hint op mogelijke nieuwe competitie

Topkickbokser Jamal Ben Saddik spreekt in gesprek met Sportnieuws.nl zijn vertrouwen uit in de toekomst van Mohamed Ihattaren, die onlangs met RKC Waalwijk degradeerde uit de Eredivisie. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de juiste club zich zal melden," zegt het zwaargewicht, die tevens een mogelijke toekomst voor de voetballer in België ziet.

Een bewogen seizoen, zo kun je de periode van Mohamed Ihattaren bij RKC Waalwijk in 2024/25 gerust omschrijven. De talentvolle middenvelder kroop uit een diep dal en keerde halverwege het seizoen terug in de Eredivisie bij de Brabantse club. Hoewel hij hoge ogen gooide met zijn rentree, lukte het hem niet om de geel-blauwen te redden van degradatie. Glory-ster Ben Saddik, die zelf ook genoeg (sportieve) tegenslagen kende, spreekt in gesprek met deze site zijn steun en vertrouwen uit in de voetballer.

Vertrouwen

"Ik vertrouw Mo wel. Honderd procent," zegt Ben Saddik over de voetballer, die afgelopen februari tijdens de comeback van de kickbokser bij Glory nog aan deze site vertelde "heel groot fan" van hem te zijn. "We weten allemaal wat voor talent die jongen heeft. Iedere atleet, en mens, maakt wel eens een mindere periode door. Daar gaat hij zeker doorheen komen," vervolgt de kickbokser.

Eerder liet Ihattaren zelf al weten dat hij volgend seizoen waarschijnlijk niet meer in het shirt van RKC in actie komt. Hij mikt op een nieuwe kans in de Eredivisie. Als het aan Ben Saddik ligt, gaat dat helemaal goed komen. "Hij heeft dit seizoen laten zien wat hij kan, en ik heb er alle vertrouwen in dat de juiste club zich zal melden. Daarna kunnen we gewoon weer genieten van zijn talent, want hij is superjong en heeft nog een heel leven voor zich. Ik geloof er honderd procent in dat Mo sterker dan ooit terugkomt."

Carrière voortzetten in België?

Op de vraag aan de kickbokser of er een club is waar hij Ihattaren graag ziet spelen, antwoordt hij: "Geen specifieke club, maar ik hoop wel dat we hem mogen zien in de Eredivisie, natuurlijk. En als dat niet zo is: er zijn genoeg Belgische clubs waar hij ook naartoe kan en waar hij zeker en vast makkelijk mee kan draaien."