FC Utrecht neemt Ryan Flamingo definitief over van Sassuolo en onderhandelt meteen met 'mooie club' PSV

Ryan Flamingo kan FC Utrecht komende zomer flink wat geld opleveren. De nog altijd pas 21-jarige verdediger maakt indruk in de Eredivisie en mag zich verheugen op belangstelling van PSV én clubs uit het buitenland. En dat terwijl hij niet eens officieel van FC Utrecht was.

De club huurde hem van het Italiaanse Sassuolo, dat hem vorig seizoen ook al verhuurde aan een Nederlandse club. Toen aan Vitesse. FC Utrecht heeft echter beter zaken gedaan dan de Arnhemmers, want er is een optie tot koop gefixt die Utrecht makkelijk kan triggeren, schrijft de Telegraaf. Vitesse activeerde vorig seizoen die koopoptie ook, maar die kon Sassuolo toen makkelijk weer afkopen. Dat is nu niet het geval.

Doorverkopen aan PSV

Utrecht heeft voor zo'n twee tot drie miljoen euro Flamingo definitief overgenomen van de Italiaanse degradatiekandidaat. Zeer waarschijnlijk is dat hij deze zomer daarna meteen wordt doorverkocht. PSV is een club die al veel interesse toonde in Flamingo. "Het is leuk om te horen, PSV is een heel mooie club. Het is zeker eervol”, zei de hoofdpersoon eerder. Inmiddels heeft PSV zich al twee keer gemeld in De Galgenwaard.

'PSV heeft eerste versterking voor komend seizoen op het oog' Het seizoen is nog niet voorbij, maar PSV kijkt al met een schuin oog naar wat er deze zomer moet gaan gebeuren. De Eindhovenaren hebben in Ryan Flamingo de eerste versterking voor komend seizoen op het oog.

Met het activeren van de koopoptie en het daarna meteen doorverkopen van het gewilde talent, hoopt FC Utrecht voor het derde jaar op rij een transferklapper te kunnen maken. Afgelopen jaren ving het acht miljoen euro van Feyenoord voor Quinten Timber en verkocht het spits Tasos Douvikas voor twaalf miljoen euro aan het Spaanse Celta de Vigo.

Meerdere posities

Flamingo is multifunctioneel. Hij is een centrale verdediger die ook nog eens uitstekend kan voetballen op het middenveld. Op beide posities kwam hij al veel in actie. "De ene positie vraagt weer andere dingen dan de andere positie. Je bent de hele tijd aan het schakelen. Ik weet dat ik allebei de posities kan invullen, maar het zou wel fijn zijn als ik me in de toekomst op één van de twee plekken zou kunnen gaan richten", geeft hij zelf aan.

Sassuolo handelt slecht

Sassuolo snijdt zichzelf dus weer in de vingers met slecht zakendoen. De club staat in de Serie A in de gevarenzone en vangt dus 'maar' twee tot drie miljoen euro voor de Nederlander, die vervolgens een paar weken later het veelvoudige op gaat brengen voor FC Utrecht. Zo'n bijzonder contract heeft Sassuolo ook afgesloten met Feyenoord-back Marcus Pedersen, die de komende weken gaat bepalen of hij terug naar Feyenoord moet of de Rotterdamse club zes miljoen euro gaat opleveren.