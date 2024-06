Go Ahead weet van interesse Manchester United in René Hake: 'Begrijpen dat het een mooie kans is'

Het lijkt er sterk op dat René Hake vertrekt als hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles. Hij staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, om daar assistent te worden van Erik ten Hag. De Engelse topclub heeft zich nog niet officieel gemeld in Deventer, meldt technisch directeur Paul Bosvelt tegen deze site. Toch wijst alles op een snel vertrek van de coach.

"We zijn op de hoogte van de interesse, alleen heeft United zich nog niet gemeld. We begrijpen wel dat het een mooie kans is. Maar nog afwachten", reageert Bosvelt. Ten Hag ziet in Hake een gewenste assistent. De twee kennen elkaar van een eerdere periode bij FC Twente. Ook Ruud van Nistelrooij lijkt een van de hulpjes van Ten Hag te worden bij Manchester United.

René Hake naar Manchester United van Erik ten Hag? 'Utrecht krabt zich nog wel even achter de oren' Manchester United wil volgens Fabrizio Romano René Hake toevoegen aan de technische staf van Erik ten Hag. Voormalig Go Ahead Eagles-speler Ugur Yildirim zag Hake geweldige prestaties neerzetten bij zijn oude club, maar had een toptransfer naar de Premier League niet verwacht.

Spelers al ingelicht over vertrek Hake

Een andere bron meldt tegen Sportnieuws.nl dat de spelers al zijn ingelicht over het naderende vertrek van René Hake, die sinds juli 2022 werkzaam is bij Go Ahead Eagles. Afgelopen seizoen bekroonde de club uit Deventer een topjaar door de play-offs om Europees voetbal te winnen. Daardoor speelt Go Ahead binnenkort in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Noorse SK Brann, maar waarschijnlijk wel zonder Hake.

Go Ahead Eagles naar Noorwegen voor tweede voorronde Conference League Go Ahead Eagles is woensdagmiddag gekoppeld aan SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League. De Deventenaren krijgen deze zomer dus bezoek uit Noorwegen.

Ugur Yildirim, die jarenlang werkte in de jeugdopleiding van Go Ahead, begrijpt de interesse van Manchester United wel. "Hij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan, maar dit had ik van tevoren niet gedacht. Dit is wel supermooi", vertelde hij aan Sportnieuws.nl. "Natuurlijk verwacht je dit vooraf niet, maar Hake is wel een uitstekende trainer."