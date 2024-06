Go Ahead Eagles naar Noorwegen voor tweede voorronde Conference League

Go Ahead Eagles is woensdagmiddag gekoppeld aan SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League. De Deventenaren krijgen deze zomer dus bezoek uit Noorwegen.

Geen lekkere loting voor Go Ahead Eagles, want de Noren zijn al bezig met hun seizoen. SK Brann staat gedeeld eerste in Noorwegen en zit momenteel dus in een lekker wedstrijdritme. De Nederlanders Vito Wormgoor en Ludcinio Marengo speelden voor Brann. Marengo speelde ook nog even op huurbasis bij Go Ahead.

Go Ahead Eagles plaatste zich via de play-offs voor de tweede voorronde van de Conference League, door FC Utrecht verrassend over twee wedstrijden te verslaan. Dus mag het voor het eerst sinds 2015 Europa in.

Geplaatste status

Zo vroeg in de voorrondes van de Conference League heeft Go Ahead Eagles nog een geplaatste status. Dat betekent dat het tegen op papier tegen een van de 'mindere goden' zou loten op woensdag.

