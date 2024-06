René Hake naar Manchester United van Erik ten Hag? 'Utrecht krabt zich nog wel even achter de oren'

Manchester United wil volgens Fabrizio Romano René Hake toevoegen aan de technische staf van Erik ten Hag. Voormalig Go Ahead Eagles-speler Ugur Yildirim zag Hake geweldige prestaties neerzetten bij zijn oude club, maar had een toptransfer naar de Premier League niet verwacht.

Go Ahead Eagles eindigde afgelopen seizoen als negende en kwalificeerde zich via de play-offs voor de voorrondes van de Conference League. Nu volgt wellicht Manchester United. "Zó, dat is wel een wereldstap", was de eerste reactie van Yildirim tegenover Sportnieuws.nl. "Hij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan, maar dit had ik van tevoren niet gedacht. Dit is wel supermooi."

Geweldige organisatie bij Eagles

De Turkse Nederlander speelde vier seizoenen voor Go Ahead Eagles en was ook nog eens zeven jaren in dienst als jeugdtrainer. Hij maakte de organisatie van dichtbij mee. "Hake is een belangrijk onderdeel geweest in de goede prestaties, maar de organisatie met Paul Bosvelt aan het roer staat ook heel aardig. Maar dat neemt niet weg dat hij het uitstekend heeft gedaan."

Ontslagen bij FC Utrecht

Nadat Hake op 22 maart 2022 op straat werd gezet door FC Utrecht werd hij in juli van dat jaar aangesteld als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Yildirim vindt het niet gek dat Manchester United en Erik ten Hag bij Hake uitkomen. "Ik weet niet of je daar heel raar van moet opkijken. Ten Hag heeft ook een soortgelijke route afgelegd. Natuurlijk verwacht je dit vooraf niet, maar Hake is wel een uitstekende trainer. Ik denk dat FC Utrecht zich nog wel even achter de oren krabt."

Vriendschap Ten Hag en Hake

Het is geen complete verrassing dat Ten Hag en Hake mogelijk weer gaan samenwerken. De twee werkten nauw samen bij FC Twente en kennen elkaar door en door. Ten Hag zei in het verleden tegen Voetbal International al het volgende: " René is voetbalgek, in de goede zin van het woord. Altijd bezig met innovaties en tactieken. Een trainer met een CIOS-achtergrond die heel methodisch te werk ging. René had competenties die je op het voetbalveld niet leert."