Oranje Leeuwin Jill Baijings (24) is geveld door een gescheurde voorste kruisband. De middenvelder van Aston Villa ligt er om die reden lange tijd uit. Dat maakt haar club bekend.

Het ging mis voor Baijings in de wedstrijd tussen Aston Villa en Arsenal van eind september. Die partij in de Women's Super League eindigde in 1-1, maar de in Terheijden geboren speelster maakte dat einde al niet meer mee. In de 75e minuut kon ze niet verder en werd ze eruit gewisseld.

Aston Villa

Het is het tweede jaar van Baijings bij Aston Villa, nadat ze vorig seizoen op huurbasis vanuit Bayern München was neergestreken in Birmingham. Ze is daar niet de enige Nederlandse: Oranje-internationals Lynn Wilms en Chasity Grant spelen er ook. Ze heeft acht interlands voor de Oranje Leeuwinnen op haar naam.

Eerder dit jaar zat ze in de voorselectie voor Nederland met het oog op het EK voetbal voor vrouwen. Ook was ze welkom op een trainingsstage. Uiteindelijk viel ze af.

Stand

Aston Villa had de middenvelder goed kunnen gebruiken. In de competitie heeft de ploeg na drie duels slechts twee punten binnen. Daarmee staat het tiende, van de twaalf clubs.

Aston Villa op X: "Jill, iedereen bij Aston Villa denkt aan je tijdens je herstel."

We can confirm Jill Baijings suffered a rupture of her anterior cruciate ligament (ACL) during last weekend's #BarclaysWSL fixture against Arsenal.



We will be with you every step of the way on your road to recovery, Jill 💜 — Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) October 3, 2025

Vrouwen Eredivisie

Baijings begon haar loopbaan bij de vrouwentak van Heerenveen. Dit weekend zijn er interessante duels in de Vrouwen Eredivisie, waarin Heerenveen ook uitkomt. De voetbalsters van FC Twente hebben in de topper bij PSV de koppositie in de Eredivisie met succes verdedigd. De landskampioen van trainer Corina Dekker won met 3-1 in Eindhoven.

Nina Nijstad had PSV vlak voor rust nog op voorsprong gebracht. Leonie Vlak zorgde aan het begin van de tweede helft met een fraai afstandsschot voor de gelijkmaker. Rose Ivens maakte de tweede treffer voor Twente. Jill Roord schoot Twente enkele minuten later naar 1-3.

Twente is na vier wedstrijden nog zonder puntenverlies en gaat aan de leiding met 12 punten. Ajax staat door een 4-1-zege op Heerenveen tweede met 10 punten, 1 punt meer dan PSV. Lina Touzani opende de score voor Ajax in de 13e minuut. Danique Tolhoek maakte er tien minuten later 2-0 van. Sherida Spitse maakte meteen daarna de derde treffer. Sterre Kroezen scoorde nog voor de bezoekers en Ranneke Derks bepaalde de eindstand in blessuretijd met de vierde Amsterdamse treffer.