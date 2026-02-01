Het hoge woord is er eindelijk uit in Eindhoven: Peter Bosz heeft zijn contract bij PSV verlengd. De clubleiding is erin geslaagd de 62-jarige succescoach te overtuigen dat zijn toekomst voorlopig bij de landskampioen ligt. Daarmee kan de focus van alles en iedereen eindelijk voor honderd procent op de derde landstitel op rij. Hij tekent bij tot de zomer van 2028.

PSV en Bosz waren al geruime tijd met elkaar in gesprek over een langer verblijf. Daarbij liet de trainer steeds weten dat hij twijfelde, vooral omdat hij meer tijd wilde doorbrengen met zijn (klein)kinderen. Die twijfel werd nog groter door de aanhoudende geruchten rond een mogelijke aanstelling als bondscoach van Oranje. Het leek er lange tijd op dat Bosz na dit seizoen een punt zou zetten achter zijn periode bij PSV.

Nóg meer succes voor Bosz

Een afscheid zou logisch zijn geweest. PSV stevent af op een derde landstitel op rij en heeft in de Eredivisie een comfortabele voorsprong van zeventien punten op naaste belager Feyenoord. Alleen een ongekende inzinking, nóg een tikkeltje erger dan afgelopen jaar, kan de titel nog in gevaar brengen. Voor Bosz zou het betekenen dat hij zijn derde kampioenschap op rij pakt, een moment waarop een vertrek ‘door de voordeur’ zeer voorstelbaar was.

Persoonlijk geluk geeft doorslag

Toch besloot de oefenmeester anders. Binnen de club klonk al maandenlang het vertrouwen dat een akkoord uiteindelijk zou worden bereikt. Daarbij speelde niet alleen het sportieve succes een rol, maar ook het persoonlijke geluk van Bosz en zijn gezin. Volgens bronnen binnen PSV voelen Bosz en zijn vrouw zich nergens zo thuis als in Eindhoven en de directe omgeving. En dat blijkt wel uit de contractverlenging van twee jaar tot en met de zomer 2028.

Direct na de 3-0 zege op Feyenoord maakte Bosz bekend dat hij langer bij PSV blijft. "Het is geen geheim dat ik het uitstekend naar mijn zin heb bij PSV", zegt Bosz in een eerste reactie. "Ik ben heel blij met deze contractverlenging en hoop dat we samen nog heel veel prijzen gaan veroveren. Even genieten nu, ook na de prachtige overwinning op Feyenoord, en dan weer de volledige focus op de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen."

Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart toont zich verheugd. "We zijn zeer te spreken over Peter en werken al tweeënhalf seizoen lang fantastisch samen. Hij heeft niet alleen sportief enorme successen geboekt, maar ook een duidelijke speelstijl en cultuur binnen de club neergezet waar iedereen zich in kan vinden. De ontwikkeling van het team en individuele spelers is indrukwekkend en past perfect bij de ambities van PSV. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen nog veel mooie momenten gaan beleven in de komende jaren."