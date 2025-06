Andrés Felipe Román (29), enkelvoudig international van Colombia, is tijdens een wedstrijd in zijn moederland om medische redenen naar de grond gegaan. Dat gebeurde toen de wedstrijd tussen Independiente Santa Fe en Atlético Nacional nog maar net was begonnen, in de twaalfde minuut.

Vlak voor het noodlottige moment stond Román (rechtsback bij Atlético Nacional) naast zijn teamgenoot Manuel Zapata. De twee hadden een gesprekje, waarna Román naar zijn neus grijpt, een paar stapjes achteruit zet en plots omvalt. Een speler van de tegenstander komt aanstormen en maakt wild gebaren om zo om hulp te vragen.

Al snel staat er een grote groep spelers en personeel om hem heen. Ook komt er een ziekenwagen het veld op. Na een korte behandeling staat hij op en kan hij weer lopen. Vervolgens neemt hij plaats op een bank.

ECG

Verder spelen was uiteraard geen optie. In de 15e minuut wordt hij eruit gewisseld voor Joan Castro. Volgens landelijke media is hij later nog behandeld in de kleedkamer, onder meer middels onderzoek met ECG (elektroden op de huid die stroomsignalen opvangen bij het samentrekken van het hart en deze doorgegeven aan het meetapparaat).

🚨 ¡Andrés Felipe Román se desplomó en terreno de juego y después el jugador se puso de pie por sus propios medios! ¡El lateral tuvo que ser sustituido!



Se está a la espera de información oficial para saber el estado del jugador, además de conocimiento de la razón de su caída. pic.twitter.com/HsbUz19sCI — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2025

Dezelfde dag nog liet Román op Instagram dit weten: "Hallo allemaal, ik voel me weer oké. Bedankt voor alle berichtjes."

Treble

Román heeft een succesvol jaar tot nu toe. In februari won hij met zijn club de Colombiaanse treble: de landstitel, de nationale beker en ook nog de supercup. In 2024 werd hij uitgeroepen tot beste speler van de Colombiaanse competitie, Categoría Primera A.

Diagnose

In 2021 had het Argentijnse Boca Juniors interesse in de verdediger. Hij kwam echter niet door de medische test heen, waarna de deal werd afgbeblazen. TyC Sports meldde destijds dat de speler naar verluidt kampt met hypertrofische cardiomyopathie, oftewel een verdikking van de hartspier.

Medische schok

In mei 2025 was er een andere geruchtmakend medische shock op de voetbalvelden. Samuel Nibombe (17) kreeg een hartaanval op het veld. De Belgische jeugdinternational stak een dag later lachend zijn duim omhoog vanuit een ziekenhuisbed.

Nibombe is een defensieve middenvelder, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan. Eerder dit jaar debuteerde hij voor België onder 19, nadat hij ook al voor alle eerdere jeugdelftallen van zijn land had gespeeld.