Jerdy Schouten is de afgelopen weken niet meer weg te denken uit de achterhoede van PSV. Tóch begon hij zijn carrière juist als aanvallende middenvelder en spits bij clubs als ADO Den Haag en Telstar. Het zorgde voor een opmerkelijke anekdote over een gesprek met Telstar-trainer Mike Snoei. "Dat kan wel kloppen", lacht Schouten jaren later.

Schouten maakt de afgelopen jaren furore als controleur op het middenveld, maar wordt dit seizoen onder Peter Bosz steevast als centrale man in de achtehoede gebruikt. Tóch ziet de Oranje-international zichzelf niet als verdediger. "Ik kom ook héél veel op het middenveld", zegt de multifunctionele PSV-aanvoerder op de persconferentie.

Er wordt snel de vergelijking gemaakt met het eerste jaar bij PSV, toen hij ook vaak een linie terug werd geschoven om extra voetbal in de ploeg te brengen. "Dit is wel anders", stelt Schouten. "In het eerste seizoen liep het ook goed toen ik niet achterin stond. Dit jaar ging het iets moeizamer. En nu ik centraal sta, gaat het makkelijker."

Opmerkelijke belofte aan Telstar-trainer

Na de 5-2-zege op Fortuna Sittard komt plots ook een opmerkelijke belofte van Schouten ter sprake. In de zomer van 2017 beloofde hij aan Telstar-trainer Mike Snoei minimaal vijftien doelpunten als aanvallende middenvelder. "Dat kan wel kloppen", zegt Schouten met enige verbazing in zijn ondertoon. "Ik weet niet of het er vijftien waren, maar ik heb wel een beetje lopen bluffen toen ik mijn eerste gesprek met hem had", lacht hij.

Tegenwoordig is het haast onvoorstelbaar dat Schouten in het strafschopgebied van de tegenstander te vinden is, maar dat was in het begin van zijn carrière wel anders. "Ik was zelfs nog even spits bij ADO Den Haag. Ik ben aardig naar achteren gegaan", gaat hij verder. "Ik denk dat je me hier niet meer in de spits moet zetten, haha."

Bosz kreeg donderdagmiddag op de persconferentie al de vraag of hij een type speler als Schouten kon noemen, maar hij kwam niet verder dan Javier Mascherano in zijn tijd bij FC Barcelona. Schouten heeft zelfs ook geen flauw idee, maar komt met een gevatte reactie. "Ik zou mij ook gewoon niet spiegelen met iemand. Ik zou zeggen: kijk maar gewoon hoe ik het doe", grijnst hij.

Mooi PSV-voetbal

Sinds Schouten drie seizoenen geleden in Eindhoven neerstreek, werd de Oranje-international al tweemaal kampioen en domineren ze de Eredivisie. Tóch maakte PSV vooral het eerste seizoen een verpulverende indruk met vele monsterscores. Ziet hij dat weer terugkomen? "We hebben nu wel een paar wedstrijden écht dominant gespeeld zoals we dat in het eerste seizoen ook deden. Toen we 3-0 voor stonden met rust kreeg ik wel een flashback naar dat jaar."