De Engelse voetbalclub Manchester City heeft momenteel meer dan 30 spelers in de selectie. Volgens topcoach Pep Guardiola zijn dat er te veel. Daarom zouden De Citizens maar liefst 15 spelers kunnen en willen laten gaan.

Manchester City is na een teleurstellend seizoen zonder prijzen – het eerste in acht jaar – midden in een verbouwing. De Citizens zijn bijzonder actief op de transfermarkt. Voor Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri en Rayan Cherki gaven ze al bijna 130 miljoen euro uit, nog vóór de officiële opening van de transferwindow op 1 juli. Sindsdien zijn Sverre Nypan en Marcus Bettinelli toegevoegd aan de selectie, en keren ook enkele spelers terug van hun verhuurperiode.

Ontevreden bankzitters

Hoewel zes spelers de club al hebben verlaten – Yan Couto, Máximo Perrone, Kevin De Bruyne, Juma Bah, Kyle Walker en Scott Carson – zullen er naar verwachting meer volgen. Niet omdat Manchester City de transferinkomsten nodig heeft, maar omdat de selectie moet worden ingekrompen. "We hebben momenteel een grote selectie – te veel spelers. We kunnen geen 26 of 27 spelers hebben voor een seizoen, want velen van hen zullen niet spelen," zei topcoach Pep Guardiola tijdens het WK voor clubs.

'Die spelers zullen ontevreden zijn'

De succesvolle coach zou het liefst zien dat alle spelers die momenteel in de selectie zitten, het hele seizoen blijven. "Dan heb ik meer opties." Hij vindt het echter niet prettig als 6 of 7 spelers steeds thuis moeten blijven. "Die spelers zullen gedurende het seizoen ontevreden zijn en zich gefrustreerd voelen."

Lange lijst

Om dit te voorkomen, is de topclub volgens de Engelse krant The Sun bereid om maar liefst 15 spelers te verkopen. De grootste kanshebbers om te vertrekken zijn Jack Grealish en Kalvin Phillips, terug van een verhuurperiode. Zij zaten zelfs niet in de selectie voor het recente WK voor clubs. Ook James McAtee, die Engeland vertegenwoordigde op het EK Onder 21, lijkt te vertrekken. Rondom de bijna 35-jarige İlkay Gündoğan en John Stones deden onlangs geruchten de ronde over een transfer naar respectievelijk Galatasaray en Everton. Manchester City zou hen graag verkopen, maar de spelers willen blijven.

De toekomst van nog eens tien spelers is onzeker. Ederson, Rico Lewis, Vitor Reis, Abdukodir Chusanov, Nico O'Reilly, Mateo Kovačić, Nico González, Matheus Nunes, Claudio Echeverri en Oscar Bobb zouden Manchester City bij een goed bod kunnen verlaten.