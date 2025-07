Het nieuws over de verongelukte topvoetbaler Diogo Jota (Liverpool) zorgt voor een golf van verdriet in de sportwereld. De Portugees overleed op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk, waar ook zijn jonge broer (26) het leven liet. De voetbalwereld staat er uitgebreid bij stil, maar dat geldt - per ongeluk - niet voor iedereen. Daardoor krijgt Erling Haaland van Manchester City bakken kritiek over zich heen.

Hij plaatste enkele uren na het noodlottige nieuws over Jota namelijk een Instagrambericht dat het nodige stof deed opwaaien. Om 12.30 uur verscheen er namelijk een bericht dat een samenwerking aankondigde met het beroemde merk Nike. Op zijn zachts gezegd onhandig getimed en de reactie logen er dan ook niet om.

Woeste reacties

De Noorse superspits kreeg het zwaar te verduren in de reacties. Velen vonden het hoogst ongepast dat het bericht verscheen, slechts een paar uur nadat de dood van Jota wereldkundig werd gemaakt. Waarschijnlijk was het bericht al eerder ingepland en hadden Haaland en de verantwoordelijken voor het bericht het niet uit de planning gehaald. Uiteindelijk zagen ze ook snel in dat het bericht meer kwaad dan goed deed. Ongeveer een half uur en vele boze reacties later werd de post verwijderd. Enkele minuten later plaatste Haaland een story waarin hij zijn voormalig concurrent eerde. "RIP Diogo, veel te snel...", schreef de spits.

Erling Haaland es el rey de los pelotudos por afano pic.twitter.com/8qP726p8qV — 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) July 3, 2025

Tragische dood Diogo Jota

Jota overleed samen met zijn jongere broertje door een ongeluk in de nacht van woensdag op donderdag. Naar de precieze toedracht wordt nog onderzoek gedaan. Het lijkt er op dat het helemaal fout ging toen de Lamborghini van de topvoetballer een klapband kreeg tijdens een inhaalmanoeuvre. Vervolgens raakte de auto van de weg en vloog deze in brand. Jota en zijn broertje Andre Silva lieten daarbij het leven.

Sinds het nieuws officieel bekend werd gemaakt op donderdagochtend regent het reacties. Naast de Portugese voetbalbond en Liverpool lieten ook veel andere clubs en prominenten uit de sportwereld zich horen. Cristiano Ronaldo was een van hen. Ze speelden jarenlang samen voor Portugal. De 40-jarige is kapot van het nieuws over Jota, die minder dan twee weken geleden nog trouwde en zijn vrouw en drie kinderen achterlaat.

