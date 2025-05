Feyenoord-aanwinst Sem Steijn jaagt op record van idool én Ajax-icoon: 'Hij gunt het me'

Met nog twee doelpunten te gaan kan Sem Steijn iets uitzonderlijks bereiken. De aanvallende middenvelder van FC Twente staat op 24 treffers en is hard op weg om als eerste speler op zijn positie in lange tijd topscorer van de Eredivisie te worden. Vorige week zat hij ineens voor de man wiens record hij op het punt staat te evenaren én die hij als kind al bewonderde.

Als aandachtig toeschouwer bij Ajax–Sparta was Sem vorige week aanwezig om zijn vader Maurice aan het werk te zien als trainer van de Rotterdammers. Tot zijn verrassing bleek hij op de tribune in de Johan Cruijff ArenA recht vóór Jari Litmanen te zitten, de speler die al sinds zijn jeugd zijn grote voorbeeld is.

"Litmanen is van jongs af aan een held voor mij", vertelt Steijn tegenover De Telegraaf. "Mijn vader en mijn zaakwaarnemer zeiden altijd bij wedstrijden van Ajax: kijk naar Litmanen. Op internet heb ik echt veel beelden van hem bekeken, ook hele wedstrijden teruggezien om te zien hoe hij die positie op nummer tien invulde. Als spelers zijn we enigszins vergelijkbaar, alhoewel ik niet zo goed ben als Litmanen", is de Hagenees bescheiden.

Sem Steijn stap dichterbij Eredivisie-record na goal tegen vader: 'Dat is hij wel gewend van mij' Uiteraard ging het tijdens Sparta tegen FC Twente in de Eredivisie zondagmiddag vooral over de familie Steijn. Sem scoorde maar weer eens tegen zijn vader en liep als winnaar van het veld. Na afloop konden ze er samen om lachen.

Steijn jaagt op 30 jaar oud record van Litmanen

De ontmoeting met Ajax-icoon Litmanen was kort, maar bijzonder. "Ja, hij kende me, had van me gehoord en wist een beetje wat voor soort speler ik ben", aldus Steijn. "Hij wist ook dat ik achter zijn record aan zat. Vond hij leuk en hij gunde het me dat ik zijn record zou halen. Ik ben er nog twee van verwijderd."

Legendes Ruud Gullit en Jari Litmanen moeten vrezen voor Sem Steijn: doelpuntenmachine jaagt op Eredivisie-record Sem Steijn liet opnieuw zijn klasse zien voor FC Twente. De 23-jarige middenvelder kroonde zich in de Grolsch Veste tot matchwinner door het enige doelpunt te maken tegen Almere City FC. Dankzij deze zwaarbevochten dertiende zege van het seizoen klommen de Tukkers naar de vierde plek in de Eredivisie, terwijl Almere City onderaan blijft bungelen.

Het record waar Steijn op doelt, staat al bijna dertig jaar op naam van de razend populaire Finse Ajacied. In het seizoen 1993/1994 scoorde Litmanen als aanvallende middenvelder 26 doelpunten in de Eredivisie. Steijn staat nu op 24, met nog drie wedstrijden te gaan om de mijlpaal te evenaren of zelfs te overtreffen.

Sem Steijn zit in de Johan Cruijff ArenA voor jeugdidool Jari Litmanen. ©Pro Shots

Volgende halte: Feyenoord en Robin van Persie als mentor

Dat Steijn als nummer tien zo beslissend is, is volgens hem het resultaat van jaren gericht werken. "Ik ben beter geworden in de kleine ruimtes, maak vaker mijn eigen kansen en lever meer assists", vertelde hij over zijn ontwikkeling. "Sinds tweeënhalf jaar werk ik met Patrick Woerst aan mijn positionering en met Ruud van Nistelrooij aan afwerken. Dat heeft me geholpen om slimmer te bewegen en rustiger te blijven voor de goal."

Robin van Persie vat met één woord samen waarom hij Sem Steijn graag bij Feyenoord wilde Robin van Persie is blij dat er duidelijkheid is rond de transfer van Sem Steijn. Feyenoord en FC Twente maakten deze week de transfer van de Eredivisie-topscorer officieel en daar was volgens de Rotterdamse coach één belangrijke reden voor: doelpunten.

Komende zomer maakt Steijn de overstap naar Feyenoord. Daar wil hij onder de hoede van Robin van Persie, zelf oud-speler op tien, verder groeien. Maar eerst wacht de eindfase van het seizoen met FC Twente én de kans om geschiedenis te schrijven, met het goedkeurend knikje van zijn grootste inspiratiebron in gedachten.

