Guus Til ziet een langer verblijf bij PSV wel zitten: 'Daar sta ik voor open, dat spreekt voor zich'

Guus Til was een blij man na afloop van PSV-Fortuna Sittard. Er werd met 4-1 gewonnen, hij gaf een mooie assist en sprak na afloop over zijn toekomst. Hij heeft nog één jaar op contract en wil daar best wat jaren aan toevoegen. "Ik ben inderdaad in gesprek, daar sta ik voor open."

Guus TIl was belangrijk bij meerdere doelpunten. Bij de tweede werd zijn inzet gekeerd, maar viel die voor de voeten van Ivan Perisic en bij de derde goal gaf hij zelf een piekfijne assist.

PSV swingt zonder veel moeite langs Fortuna Sittard, Ajax weer dichterbij in titelstrijd PSV heeft het gat tot Ajax weer teruggebracht naar vier punten. De Eindhovenaren beleefden een zeer gemakkelijke avond tegen Fortuna Sittard en wonnen met 4-1. Het leek bij vlagen weer op vorig seizoen, waarin PSV het heel vaak erg makkelijk had in eigen huis. Uitblinker in het duel was Ivan Perisic, die voor het eerst een hattrick maakte in dienst van PSV.

Toekomst van Til

Hij is vaker belangrijk voor PSV, ook tegen FC Twente, terwijl hij op de bank zou zitten. Nog één jaar heeft hij op contract staan, tot de zomer van 2026. Maar als het aan hem ligt, komt daar wel verandering in.

Hij werd op de persconferentie gevraagd hoe hij zijn toekomst zag en gaf aan dat hij inderdaad in gesprek is met PSV om dat contract te verlengen. "Daar sta ik voor open, dat spreekt voor zich. Ik zie mij wel een aantal jaar nog voetballen hier."

Gratis exodus? PSV lijkt ook derde speler transfervrij te verliezen PSV lijkt komende zomer drie spelers gratis te verliezen. De Eindhovenaren konden afgelopen winter nog een transfersom krijgen voor Richard Ledezma, maar de Amerikaan lijkt transfervrij de deur uit te lopen.

Wel geeft hij toe dat er randzaken zijn. "Het hangt er ook vanaf, ik heb ook nog wel de ambitie om een keer in het buitenland te voetballen. Maar ik heb het hier wel leuk en de intentie is om te blijven op dit moment." Noa Lang noemde Ivan Perisic een legende na afloop. Til werd gevraagd of hij ook nog zo wil spelen als Perisic. "Dan heb ik nog een lange weg te gaan, volgens mij heeft hij wat bereikt. Zo lang mogelijk op hoog niveau wil ik blijven."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.