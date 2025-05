PSV swingt zonder veel moeite langs Fortuna Sittard, Ajax weer dichterbij in titelstrijd

PSV heeft het gat tot Ajax weer teruggebracht naar vier punten. De Eindhovenaren beleefden een zeer gemakkelijke avond tegen Fortuna Sittard en wonnen met 4-1. Het leek bij vlagen weer op vorig seizoen, waarin PSV het heel vaak erg makkelijk had in eigen huis. Uitblinker in het duel was Ivan Perisic, die voor het eerst een hattrick maakte in dienst van PSV.

Peter Bosz zit met PSV in een tunnelvisie, het moet simpelweg zelf elke keer winnen. En dat is gelukt. Dat is het enige waar de Eindhovenaren grip op hebben én daadwerkelijk iets aan hebben. Zij willen de druk houden op Ajax en voor de start van de wedstrijd was het al duidelijk dat Feyenoord op hun beurt weer druk op PSV had gezet.

In vorm verkerend Feyenoord maakt in jacht op plek 2 geen fout in Almelo Feyenoord zit in een goede flow in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie won zaterdagavond voor de zevende wedstrijd op rij en hijgt inmiddels nummer 2 PSV in de nek. Op bezoek in Almelo werd overtuigend gewonnen van Heracles Almelo: 1-4.

Flashbacks naar kampioensseizoen

De wedstrijd begon stroef, saai zelfs. Het leek een beetje op een aantal wedstrijden van PSV vorig jaar, waarin er niet denderend gespeeld werd maar wel gewonnen. Er werd weinig gecreëerd en Fortuna liet het allemaal gebeuren. Tot Joey Veerman, Luuk de Jong en Ivan Perisic opstonden.

Wie anders dan Perisic hielp PSV weer aan een voorsprong. De Kroaat is ontzettend belangrijk voor PSV dit seizoen. Op moeilijke momenten is hij er. Nu ook was het een makke start van de Eindhovenaren, maar één perfecte aanval belandde voor zijn voeten.

'Ik heb het gevoel dat het geluk op is bij Ajax': vrees dat 'het misgaat' bij koploper Eredivisie Ajax zit vlak voor het einde van de Eredivisie in de hoek waar de klappen vallen. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht met Pasen en vervolgens het 1-1 gelijkspel tegen Sparta is de riante voorsprong van de Amsterdammers op PSV geslonken. De vrees is dat het zeker lijkende kampioenschap alsnog vergooid wordt.

Ivan Perisic

Een bekend recept deed zich voor: Veerman die de bal op het hoofd van De Jong legde en De Jong die een medespeler bediende. Het was Guus Til, maar hij werd goed in de weg gezeten, zijn kopbal werd geblokt. De afvallende bal was voor Perisic en hij scoorde.

Gratis exodus? PSV lijkt ook derde speler transfervrij te verliezen PSV lijkt komende zomer drie spelers gratis te verliezen. De Eindhovenaren konden afgelopen winter nog een transfersom krijgen voor Richard Ledezma, maar de Amerikaan lijkt transfervrij de deur uit te lopen.

Voor rust zou de Kroaat nogmaals scoren, maar dat was echt een cadeautje van Fortuna. Een voorzet van Veerman, die nergens heen zou gaan, werd beroerd weggewerkt door Fortuna. Beter gezegd: niet. De bal kwam zo voor de voeten van Perisic die de 2-0 binnen schoot.

Doelpunt Fortuna

Na rust leek PSV lekker door te gaan met waar het mee bezig was, Fortuna veranderde van speelwijze maar daar kreeg PSV misschien juist wel meer ruimte door. Na een aantal minuten was het Noa Lang die de derde maakte voor de thuisploeg. Maar Walter Benítez hield zijn doel ook niet schoon. Jasper Dahlhaus maakte de enige goal van de avond voor de bezoekers.

'Hij is een heel zielig ventje': Willem II furieus op 'onsportief' NEC NEC-trainer Rogier Meijer hoeft geen uitnodiging te verwachten voor het verjaardagspartijtje van Willem II-aanvoerder Erik Schouten. "Ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt", zei de furieuze speler na afloop van het duel.

Hattrick Perisic

Een kwartier voor tijd was het feest voor Perisic. Hij maakte zijn derde van de avond nadat De Jong een voorzet van links zelfzuchtig liet lopen. De Kroaat kon vogelvrij de bal langs Matthijs Branderhorst schieten. Het was zijn eerste hattrick voor PSV en hij kreeg dan ook een publiekswissel.

Zo doet PSV wat het moet doen en dat is winnen. Dat betekent dat het gat met Ajax weer vier punten is en dat Ajax alleen kampioen kan worden volgende week als PSV uit bij Feyenoord verliest. Zij spelen om 14.30 uur en Ajax op dezelfde dag om 16.45 uur thuis tegen NEC.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.