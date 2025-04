Harde conclusie over 14 verhuurde spelers Feyenoord: 'Slechts twee maken kans op toekomst in De Kuip'

Feyenoord krijgt aan het einde van het seizoen meer dan een elftal aan verhuurde spelers terug, maar het is de vraag of trainer Robin van Persie op hen zit te wachten. Er wacht een grote reorganisatie in de zomer, met toppers als Quinten Timber en David Hancko die in de belangstelling staan van de Europese top en vervangen moeten worden. Maar door wie?

Liefst 14 spelers heeft Feyenoord dit seizoen gestald bij andere clubs om daar minuten te maken en zich te ontwikkelen tot potentiële versterkingen van Feyenoord 1. In een harde conclusie van Mikos Gouka, de journalist die de Rotterdamse club volgt voor het Algemeen Dagblad, vreest hij voor de toekomst van 12 van de terugkomelingen.

Duidelijkheid van Van Persie

Van Persie beloofde eerder deze week dat alle contractspelers van Feyenoord nog voor de zomervakantie duidelijkheid krijgen over hun toekomst in De Kuip. "Die duidelijkheid zullen de spelers uiteindelijk waarderen’’, stelt Van Persie. "Of het nou een positief of een minder positief bericht is. Beter nu al duidelijkheid, dan straks ergens een keer als we al een maand bezig zijn."

Check hieronder een lijst van verhuurde spelers die terugkeren bij Feyenoord. Daaronder staat vervolgens de conclusie die de AD-verslaggever trekt over hen.

Speler en leeftijd: Verhuurd aan: Leo Sauer (19) NAC Marcus Pedersen (24) Torino (Serie A) Marcos Lopez (25) FC Kopenhagen (Denemarken) Ezequiel Bullaude (24) Fortuna Sittard Mimeirhel Benita (21) Heracles Almelo Ilias Sebaoui (23) sc Heerenveen Neraysho Kasanwirjo (23) Rangers (Schotland) Thomas van den Belt (23) CD Castellón (Spanje) Gjivai Zechiël (20) Sparta Rotterdam Antef Tsoungui (22) OH Leuven (België) Devin Haen (20) FC Dordrecht Mikki van Sas (21) Vitesse Gabriele Parlanti (21) FC Dordrecht Jaden Slory (19) FC Dordrecht

Leo Sauer

Van hen krijgen maar twee spelers de voordeel van de twijfel. Leo Sauer is de eerste die mag hopen op een nabije toekomst bij Feyenoord. Dit is de conclusie van Gouka over hem:



'De Slowaak komt terug naar de Kuip en niet om meteen weer te worden verhuurd. Feyenoord smult van de ontwikkeling van de linkerspits. Natuurlijk, Igor Paixão uit het basiselftal spelen is onbegonnen werk. Maar Sauer gaat zijn speeltijd krijgen, denken ze bij Feyenoord. En als de Braziliaan wordt verkocht, en die kans is niet gering, dan haalt Feyenoord een extra linkerspits. Sauer moet dan met die aankoop uitvechten wie die positie gaat bezetten.'

Jaden Slory

Naast Sauer mag ook aanvaller Jaden Slory nog hopen op speeltijd onder Van Persie. Vanwege zijn jonge leeftijd (19) is het echter de vraag of dat komend seizoen al wordt. Gouka twijfelt tussen aansluiten bij het eerste óf nog een jaar verhuurd worden. Voor de zoon van oud-speler Andwele Slory is er namelijk nog 'tijd zat'.



'De jeugdinternational ontwikkelt zich uitstekend. De aanvaller speelde vrijwel alles bij FC Dordrecht en maakte al tien doelpunten en leverde negen assists. In de Kuip denken ze dat hij in de toekomst een rol kan gaan spelen. Maar of een terugkeer in de zomer al handig is, is zeer de vraag. Nog een jaar spelen op een lager niveau zal hem verder brengen, al ziet het ernaar uit dat hij in de zomer wel aansluit bij de troepen van Van Persie.'

