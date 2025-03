Ajax zet deur op een kier voor terugkeer van ervaren kracht: 'Zulke spelers zijn altijd een optie'

Ajax staat open voor de mogelijkheid om Christian Eriksen terug te halen, zo vertelt directeur voetbalzaken Marijn Beuker. Eerder deze maand liet Eriksen, wiens contract bij Manchester United binnenkort afloopt, weten dat hij een terugkeer naar Amsterdam niet uitsluit.

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN werd Beuker gevraagd naar Eriksen, die zich heeft uitgesproken over een eventuele terugkeer naar Ajax. "Hij heeft in het verleden fantastisch voor ons gepresteerd en we denken zeker aan hem. Er spelen meerdere namen in de media voorbij", klinkt Beuker, die doelt op ervaren krachten als Dusan Tadic en Daley Blind.

Amerikaans medium pakt uit met spetterend 'Ajax-nieuws' Christian Eriksen Christian Eriksen lijkt op een dood spoor te zitten bij Manchester United, dat actief bezig is om de 32-jarige Deen van de hand te doen. In dat geval is de naam van Ajax nooit ver weg, aangezien Eriksen in het verleden voor de Amsterdammers speelde. Toch zijn er wisselende verhalen in het buitenland over een mogelijke terugkeer naar het oude nest.

Ajax-DNA

"Spelers als Eriksen zijn altijd een optie, om daarnaar te kijken. Het moet wel passen in de fase waarin we zitten. Denk aan het salarishuis. Je wilt ook niet jeugdspelers blokkeren die eraan komen. Dat wij openstaan om daarover na te denken is duidelijk. Maar het moet wel passen in het totaalplaatje voor de toekomst", legt Beuker uit.

Tafelgenoot Aad de Mos stelt dat Ajax er goed aan doet om Eriksen aan te trekken. "Ik zou het zeker doen. Vooral op de trainingen kan hij laten zien wat het Ajax-DNA echt inhoudt", stelt de analist. Henk ten Cate heeft nog zijn bedenkingen, doordat Eriksen de ontwikkeling van talenten als Sean Steur en Rayane Bounida in de weg kan zitten. "Ajax is altijd sterk geweest door jongens uit de jeugd te halen en ze neer te zetten."

Hoe Ajax bij Franscesco Farioli uitkwam: 'Hij is bijna obsessief in presteren en beter worden' Nederland maakt zich klaar voor dé wedstrijd van het seizoen. PSV ontvangt Ajax en als de Eindhovenaren nog mee willen doen om de titel zal er gewonnen moeten worden. Ajax-trainer Francesco Farioli hoopt daar uiteraard een stokje voor te steken. Dit is hoe de club uitkwam bij de goedlachse Italiaanse voetbalfilosoof.

Terugkeer Christian Eriksen

Eriksen speelde tussen 2010 en 2013 maar liefst 163 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 32 doelpunten maakte en 65 assists gaf. Tijdens zijn tijd in Amsterdam werd hij drie keer kampioen van Nederland. In die periode, toen hij als jonge speler in Nederland aankwam en in een gastgezin woonde, groeide hij uit tot de topvoetballer die hij vandaag de dag is.

Eerder deze maand sprak Eriksen over een mogelijke terugkeer naar Ajax: "Ik sluit nergens de deur voor. Ik zal zien wat er gebeurt en of het past. Dit speelde afgelopen zomer, we zullen moeten zien waar ze dit jaar staan. Natuurlijk moet er zowel vanuit de club als vanuit de speler interesse zijn."

Is de terugkeer van Christian Eriksen een optie voor Ajax? 🔙



"Je wil geen jeugdspelers blokkeren, het moet passen in het totaalplaatje." — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2025

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.