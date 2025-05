Ruben Amorim wordt bespot na gelijktijdige nederlaag: 'Misschien is Manchester United dan beter af'

Voor Manchester United-trainer Ruben Amorim zijn het geen fijne weken. De Portugees, die Erik ten Hag opvolgde bij The Red Devils, verloor midweeks in de finale van de Europa League van het eveneens geplaagde Tottenham Hotspur. En ook zijn naamgenoot met vier voeten faalde die avond.

Bij een paardenrace in Yarmouth liep een hengstveulen ter waarde van dik 600.000 euro rond met de naam Amorim. En het paard van sheik Mohammed Obaid was een van de favorieten om de race naar zijn hand (of voeten) te zetten. Maar zoals trainer Amorim donderdag struikelde in de eindstrijd van de Europa League, zo legde paard Amorim het die avond af tegen concurrent Postmodern.

Paard als trainer

Uiteraard leidde die toevallige dubbele nederlaag van de Amorims tot leedvermaak op social media. Iemand scheef: "Amorim heeft het maar zwaar! Nu is hij ook op Yarmouth verslagen." Een ander kwam met: "Amorim is tweede geworden op Yarmouth, dat verzin je toch niet?". Een andere reactie was: "Manchester United is misschien beter af met een paard als trainer."

Het moet beter

En ook was er een X-gebruiker met een verslagje van de race: "Hij was traag weg, doolde maar wat rond zonder doel en kwam nooit echt op gang. Hij had meer energie moeten leveren. Hij was nooit dichtbij een resultaat en maakte de verwachtingen niet waar. Dit moet beter", wat schijnbaar over het paard ging, maar het verhaaltje sloof af met een hashtag voor Manchester United.

Woedende Manchester United-sterspeler sneert keihard naar opvolger Erik Ten Hag: 'Het is waardeloos' Manchester United-speler Alejandro Garnacho heeft snoeihard uitgehaald naar zijn trainer Ruben Amorim. De maat was vol voor de Argentijnse buitenspeler na de verloren Europa League-finale.

Het lot van Manchester United

Het verlies van Manchester United heeft zware gevolgen. De club staat zestiende in de Premier League, maar zou als de Europa League wonder boven wonder binnen was gesleept, toch een ticket krijgen voor de Champions League van komend seizoen. Nu grijpt de roemruchte club naast alle Europese toernooien en daardoor loopt het miljoenen euro mis.

Een nieuwe golf aan bezuinigingen komt eraan, meldt de BBC. "Aan het personeel op Carrington is verteld dat ze hun baan gaan verliezen", aldus de Britse omroep. "Insiders zeggen dat er 200 mensen worden ontslagen. Sommigen wisten dat al, maar ook is aan enkelen tot nu toe nog niks verteld. Het gaat vooral om personeel rondom het hoofdteam, om zo de voorbereidingen op de Europa League-finale niet te verstoren."