Hartverwarmende beelden van Ajax-speler die aan huis wordt verrast: 'Je hebt hem niet voor niks aangedaan!'

Steven Berghuis (33) lijkt met zijn club Ajax op weg naar de landstitel. Als een van de oudere spelers van de Amsterdamse club zal zijn ervaring broodnodig zijn om de voorsprong op nummer twee PSV vast te houden. Ook bij de jongste generatie fans is Berghuis nog immer populair, zo blijkt uit een post op sociale media.

Op Instagram staat een video waarop te zien is dat een meisje bij de deur van een huis aan Berghuis vraagt of hij haar Ajax-shirt wil signeren. Daartoe is de vleugelaanvaller best bereid. "Mag ik een handtekening", vraagt ze. Ze steekt eerst haar rechterhand uit, waarop de voormalig speler van Feyenoord een krabbel zet.

Een vrouw spreekt het meisje toe: "En je shirt ook nog! Je hebt hem niet voor niks aangedaan!" Het meisje draait zich om, zodat de befaamde voetballer iets op haar rug kan zetten. "Dat is lief", zegt de vrouw ter afsluiting. "Zeg je dankjewel?" Berghuis reageert zo: "Graag gedaan. Mooi shirt heb je." En daarna is hij alweer de klos, want een jongetje vraagt of hij op de foto mag met de Ajax-speler.

Ajax

Berghuis had in het verleden weleens aanvaringen met zijn trainers, of kwam negatief in het nieuws vanwege rebels gedrag of een woede-uitbarsting. Maar de laatste jaren lijkt hij wat te zijn gekalmeerd. Zijn band met Ajax-trainer Francesco Farioli lijkt op het eerste oog ijzersterk.

Hij prijst het werk dat de Italiaan heeft geleverd om de teamgeest te versterken. "Het is begonnen op 15 juni, toen hij binnenkwam", zei Berghuis na de zege eind maart van Ajax op PSV. "Er is gewoon ontzettend goed gewerkt en altijd aan hetzelfde touwtje getrokken met zijn staf."

Contract

In zijn jaren bij Feyenoord was Berghuis dé sterspeler, de man van de acties, de onvoorspelbare tovenaar op de flanken die een pot open kon breken. Nu bij Ajax verricht hij ook veel defensief werk, om zo teamgenoten Anton Gaaei en Lucas Rosa te ontlasten.

Begin dit jaar tekende Berghuis een nieuw contract bij Ajax. De 33-jarige Berghuis blijft dus tot zijn 35ste bij Ajax, maar het is niet zeker dat hij in Amsterdam zijn loopbaan afsluit. Zaakwaarnemer Guido Albers sluit één mogelijke bestemming uit, maar weet wel dat de aanvaller dolgraag in de Major League Soccer zou spelen. "Zandbak gaat hij niet heen. Hij heeft wel iets met Amerika. Als hij ooit de kans krijgt om in de MLS te spelen, dan zal hij die met beide handen aangrijpen. Wat betreft het nieuwe contract is het een kwestie van een handtekening zetten."

