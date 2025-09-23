Supersterren Lionel Messi en Kylian Mbappé hebben een liefdevol bericht geschreven aan Ousmane Dembélé, die maandag werd uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. Zij vinden die titel volledig terecht. "Het draait allemaal om emoties."

Ousmane Dembélé heeft de Gouden Bal gewonnen na een geweldig seizoen met Paris Saint-Germain. Zijn voormalige teamgenoten van FC Barcelona en PSG, Lionel Messi en Kylian Mbappé, stuurden hem twee hartverwarmende berichten.

De 28-jarige vleugelaanvaller kende een uitzonderlijk seizoen. Zijn fenomenale prestaties en successen bij zijn club brachten hem in de positie om de Gouden Bal te winnen. Nadat de Fransman de belangrijkste individuele trofee in het voetbal in de wacht sleepte, ontving hij liefdevolle reacties op sociale media.

'Vreugde, trots en emotie'

Na zijn triomf van gisteravond plaatste Dembele een emotioneel bericht op zijn persoonlijke Instagram-account: "Veel vreugde, trots en emotie. Een droom die werkelijkheid is geworden. Bedankt aan iedereen die me altijd heeft gesteund op deze reis."

Messi reageerde op het bericht met een felicitatie: "Bravo, Ous! Gefeliciteerd, ik ben zo blij voor je. Je verdient het", waren de mooie woorden van de Argentijn die zelf acht keer de Ballon d'Or in ontvangst mocht nemen.

'Je verdient het 1000 keer meer'

Op zijn beurt feliciteerde Mbappe zijn huidige teamgenoot van het Franse nationale elftal. "Het draait allemaal om emoties, broer. Je verdient het duizend keer meer," was het bericht dat hij op zijn eigen sociale media plaatste.

Messi als mentor

Dembélé heeft bij elke gelegenheid erkend dat Messi een mentor voor hem was tijdens zijn periode bij Barcelona. De twee zouden ook naast elkaar hebben gezeten in de kleedkamer. In de vier seizoenen bij de Catalaanse club heeft Dembele toegegeven dat hij op alle fronten aanzienlijk is gegroeid, dankzij de Argentijn.

Ook in zijn toespraak na het ontvangen van de Gouden Bal noemde Dembele Messi: "Bedankt aan alle clubs waarvoor ik heb gespeeld: Stade Rennes, Borussia Dortmund en de club waar ik altijd van droomde te spelen, Barcelona. Ik heb daar zoveel geleerd, spelend naast voetballers als Messi en Andrés Iniesta. Het was een buitengewone ervaring. Ik ben erg blij."