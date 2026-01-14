Erik ten Hag begint per februari als technisch directeur van FC Twente, maar tóch is een terugkeer in het trainerschap niet uitgesloten. Dat laat de oud-trainer van onder meer Ajax en Manchester United weten bij zijn perspraatje. Opmerkelijk genoeg lijkt er zelfs een opening voor een eventueel bondscoachschap bij het Nederlands elftal.

Voor FC Twente is het duidelijk: Erik ten Hag moet de komende jaren de koers gaan bepalen. Tóch laat algemeen directeur Dominique Scholten weten dat hij niet per se dwars gaat liggen als Ten Hag toch een andere ambitie heeft tijdens zijn contractduur. "Om geen rookgordijn op te hangen, voor elke trainer is bondscoach zijn een enorme eer", zegt Scholten bij de officiële presentatie.

'Kijken of we het mogelijk kunnen maken'

Vervolgens komt misschien wel het meest opmerkelijke onderdeel van het perspraatje. "Als die kans zich op een moment voordoet en Erik wil het, dan gaan we kijken of we het mogelijk kunnen maken. Wij zijn nuchtere mensen in Twente. Als die kans zich voordoet en Erik wil het, dan gaan we kijken of we het mogelijk kunnen maken."

Ten Hag is een stuk minder stellig over een eventueel bondscoachschap. "Ik wil hier langer blijven en gaan bouwen. Daar gaan we voor. Ik ga nooit praten over als... Ik heb honderd procent focus op FC Twente. Ik kies nu bewust voor deze functie", gaat de Tukker verder, die het trainersschap niet uitsluit. "Ik heb ook wel gesproken met een aantal clubs, bijvoorbeeld bij Ajax, maar ik vond dit plaatje het meest aantrekkelijk. Dit past het best bij mijn leven. Ik voel mij verbonden met de mensen en supporters van deze club. Wij willen deze fans trots maken."

Trainerschap missen?

Gaat Ten Hag het trainerschap überhaupt missen? "Ik heb alles al meegemaakt als trainer", geeft hij desgevraagd toe aan Sportnieuws.nl. "Het trainerschap is een heel mooie job, maar je wordt altijd geleefd door het weekschema. Als TD heb je toch meer vrijheden in je agenda, omdat je het zelf meer kunt indelen, denk ik."

