FC Utrecht-trainer Ron Jans liep treurend over het veld na de nederlaag tegen FC Twente (1-2) in de achtste finale van de KNVB Beker. Na afloop sprak hij over zijn emotie en was hij teleurgesteld over het gebrek aan vechtlust bij zijn spelers. "Dat mis ik te vaak."

"Deze kwam wel hard aan", zegt Jans bij ESPN over de nederlaag. Zijn ploeg kwam al vroeg op voorsprong via Dani de Wit, maar in de tweede helft ging FC Twente er met de overwinning vandoor dankzij goals van Ricky van Wolfswinkel en Mats Rots.

'Dit is je laatste kans

Jans gaat na dit seizoen met pensioen en had zijn trainerscarrière graag afgesloten met een prijs. Dat zit er nu niet meer in. "Dan is het persoonlijk: dit is je laatste kans. Maar de manier waarop...", zegt hij na de wedstrijd. "Begin van de tweede helft, maar ook in de eindfase, dan zie ik niet bij iedereen de overtuiging om elk duel te winnenm om gaten dicht te lopen en dan verlies je eigenlijk gewoon verdiend."

Over de beginfase is de coach nog wel positief. "We gaven niks weg. Dan kun je als trainer zeggen: 'Qe hebben organisatorisch goed gespeeld, we gaven haast niks weg.' Dat was ook zo de eerste helft, maar je wil veel meer vooruit voetballen. En als we dat wél goed doen, dan kom je ook tot kansen."

'Je moet er ook alles voor over hebben'

Maar in de tweede helft waren de kansen vooral voor FC Twente. "Het is nou de derde keer dat Mats Rots een goal tegen ons maakt. We staan voor de goal naar de bal te kijken en dan laten we Rots binnenschieten", vervolgt Jans kritisch. "Je kunt deze wedstrijd ook winnen, ook al had ik dat niet verdiend gevonden qua spelaandeel. Maar je moet er ook alles voor over hebben en dat mis ik te vaak."

Na afloop van de nederlaag stond de 67-jarige nog alleen op het veld, zichtbaar teleurgesteld. "Je weet gewoon dat die beker weg is. Dat is eigenlijk de reden", zegt hij over die emotie.