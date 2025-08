Jude Bellingham staat bekend als een van de beste middenvelders ter wereld. De Brit speelt regelmatig sterke wedstrijden voor Real Madrid, maar recentelijk is er een heftige foto van hem opgedoken.

Jude Bellingham speelde sinds 2023 zijn wedstrijden met een hardnekkige blessure aan zijn schouder. Hij moest eigenlijk geopereerd worden, maar de operatie werd lange tijd uitgesteld om prioriteit te geven aan zijn verplichtingen bij Real Madrid en het nationale elftal van Engeland. In juli vond de ingreep uiteindelijk dan toch plaats in een gespecialiseerde kliniek in Londen.

Succesvolle operatie

De operatie verliep succesvol, zo meldde Real Madrid. Bellingham zelf deelde ook een update. Hij plaatste een foto op Instagram waarop hij te zien was in ziekenhuiskleding met zijn arm in een mitella. In zijn bericht sprak hij zijn dank uit aan het medisch team, zijn familie en de fans voor hun steun in deze moeilijke tijd, maar liet hij ook weten alweer vooruit te kijken naar zijn herstel en terugkeer. "Het proces om terug te komen is al begonnen, tot snel", liet hij aan zijn volgers weten.

De speler en de club gaven verder geen details over het hersteltraject. Volgens Spaanse media zou de revalidatie ongeveer drie maanden in beslag nemen, waardoor hij niet alleen de seizoensstart mist, maar ook verschillende belangrijke duels in La Liga, de Champions League en de WK-kwalificatiewedstrijden met Engeland moet hij aan zich voorbij laten gaan.

Litteken

Inmiddels is er een foto opgedoken waarin de voetballer poseert met twee fans. Bellingham draagt hier geen shirt, en de schade aan zijn schouder is dan ook goed te zien. Kijkend naar het heftige litteken, is niet zo gek om te bedenken dat de middenvelder er lang uitligt.

🚨 Jude Bellingham’s shoulder has been seen for the first time since undergoing surgery. ⚪ pic.twitter.com/Nm33WdElp7 — FÚTBOL HUB (@futbolhub7) August 3, 2025

Bepalende kracht

Sinds zijn transfer van Borussia Dortmund naar Real Madrid in 2023 is Bellingham uitgegroeid tot een bepalende kracht bij De Koninklijke. Dankzij zijn technische vaardigheden, spelinzicht en onverzettelijkheid vervult hij een sleutelrol op het middenveld van de Spaanse topclub. Ook bij het Engelse nationale team is hij van grote waarde. Met 44 interlands en zes doelpunten op zijn naam is hij uitgegroeid tot een vaste kracht en een van de leiders binnen de selectie. Dit seizoen staat hij onder leiding van een nieuwe coach: Xabi Alonso.

