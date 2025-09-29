De wedstrijd in de Spaanse competitie tussen Valencia en Oviedo van maandagavond is uitgesteld vanwege de weerwaarschuwing voor hevige regen en onweer. De wedstrijd is verplaatst naar dinsdag. In de regio geldt code rood. Vorig jaar in oktober kwamen bij soortgelijke overstromingen 235 mensen om het leven.

Er is vrees voor een herhaling van een nationaal drama en daardoor moet het voetbal logischerwijs wijken. Valencia en Oviedo zijn allebei matig begonnen aan het seizoen in La Liga, met beide clubs in de onderste helft. Van Oviedo is dat geen schande, de club keerde afgelopen seizoen terug op het hoogste niveau. Vooral ex-topvoetballer Santi Cazorla steelt de show bij de club van zijn jeugd. Maar tot nu toe werden er meer rode kaarten (2) gepakt dan overwinningen (1). Maar dit alles valt in het niet bij de mogelijke natuurramp in en om de stad Valencia. Hopelijk kan het uitgestelde duel dinsdag wel doorgaan.

Speelronde 7

Valencia - Oviedo zou de laatste wedstrijd van speelronde zeven zijn in de Spaanse topcompetitie. Arnaut Danjuma is de enige Nederlander in de selectie van de thuisploeg. De vleugelaanvaller stapte afgelopen zomer over van Villarreal en staat al op twee goals namens zijn nieuwe club in La Liga.

Afgelopen weekend was de eerste topper van het seizoen tussen stadgenoten Atletico Madrid en Real Madrid in de hoofdstad. De club van de markante trainer Diego Simeone bezorgde de koploper de eerste nederlaag van het seizoen. FC Barcelona had vervolgens de grootste moeite met Real Sociedad in eigen huis, maar won dankzij de terugkerende Lamine Yamal wel nipt met 2-1 en nam de koppositie over.

Simeone mist deze week de Champions League-wedstrijd van Atletico tegen Eintracht Frankfurt. De Argentijnse toptrainer ging in het vorige duel met Liverpool volledig uit zijn dak en moest door beveiligers weggehaald worden tijdens een ruzie met fans van Liverpool. Simeone kreeg de rode kaart te zien en is voor 1 duel geschorst.

