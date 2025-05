'Helemaal niets in Amsterdam': waarom smullen zoveel mensen van een falend Ajax?

Veel supporters in de Nederlandse stadions hadden op woensdagavond flink wat leedvermaak toen Ajax in de slotseconden de titel leek mis te lopen. De afkeer tegen ‘de arrogante Amsterdammers’ blijft bestaan, zelfs na de rampjaren die de club recent doormaakte. Dat heeft een reden.

'Helemaal niets, helemaal niets, helemaal niets in Amsterdam', zo klonk het op woensdagavond in de Nederlandse stadions. In Rotterdam, Utrecht, Enschede en zelfs in Nijmegen genoten de supporters met volle teugen nadat ze de horen kregen dat Ajax de 2-2 had geïncasseerd tegen FC Groningen. Veel fans gunnen de club uit Amsterdam niks.

Verklaring

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die Feyenoord support en in Amsterdam woont, heeft wel een verklaring voor die afgunst jegens de hoofdstedelingen. Hij oppert tegenover het AD dat dit komt omdat Ajax de grootste club van Nederland is.

"Heel veel supporters van andere clubs klappen op het moment dat Ajax op het laatste moment het kampioenschap lijkt te verspelen. Daarmee bevestigen ze indirect dat Ajax de belangrijkste voetbalclub van Nederland is, want anders zouden zich er niet zo druk over hoeven te maken."

De grootste en meest gehate

Het is algemeen bekend: Ajax is de grootste club van Nederland én waarschijnlijk ook de meest gehate. Daarmee is de club zeker niet uniek in Europa. In Duitsland geldt dat bijvoorbeeld voor Bayern München, in Frankrijk voor Paris Saint-Germain, in Italië voor Juventus en in Spanje voor Real Madrid.

Ajax werkt die reputatie vaak zelf in de hand. Denk aan het bekende motto WZAWZDB (Wij Zijn Ajax Wij Zijn De Beste). Die typische Amsterdamse bravoure - of branie - zoals ze het daar noemen, zorgt ervoor dat het leedvermaak buiten de hoofdstad alleen maar toeneemt als het uiteindelijk misgaat.

Zelfs nu

Maar de sterke prestaties en de arrogante uitstraling zijn niet de enige redenen voor de afkeer van andere clubs. Althans, dat blijkt wel uit de afgelopen seizoenen. Achter de schermen heerste er chaos, de club stond zelfs even op de laatste plek in de Eredivisie en dit seizoen durfde nauwelijks een Amsterdammer vol trots te zeggen dat Ajax kampioen zou worden. Zelfs met riante een voorsprong van negen punten was men niet zeker van de zaak.

Het begin

Volgens Van de Vooren is de afkeer begonnen in de jaren '70. Ajax werd sterker, domineerde het Nederlandse voetbal en nam kenmerken van hooliganisme over uit het buitenland. "In Engeland, Zuid-Europa en Duitsland was de voetbalcultuur een stuk fanatieker. Daarbij begon Ajax vaak te winnen van Feyenoord, waardoor een nederlaag van de Amsterdammers ook steeds uitgebreider werd gevierd in Rotterdam. En al die gevoelens zitten nog diep. Dat zal voorlopig wel blijven, al staat het helemaal nergens op."

Imago

Het draait dus allemaal om imago. Een lastig te definiëren begrip, vindt Van de Vooren. Het beeld van Ajax als de club van de elite, met het meeste geld en nauwelijks problemen. En van Amsterdam als de elitaire grachtengordel die neerkijkt op alles wat niet-Amsterdams is.

Alles over de Eredivisie

