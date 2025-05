'Een groot gekkenhuis': PSV-staflid beleefde krankzinnige ontknoping 'alsof we al kampioen waren'

De gezichten van PSV'ers zullen een dag na de krankzinnige avond in de Eredivisie op standje glimlach staan. Ze zagen hoe Ajax in de slotminuut de koppositie in hun schoot wierp en vierden een uitzinnig feest in het Philips Stadion. Assistent-trainer Theo Lucius wist niet wat hij zag, vertelt hij een dag later. "Het was een groot gekkenhuis, net alsof we al kampioen waren."

Voor PSV zat er weinig anders op woensdagavond dan zelf maar zien te winnen van Heracles, dan zouden ze de rest later wel zien. Wat er toen gebeurde, durfde niemand bij PSV ook maar te dromen. Lucius, oud-speler en tegenwoordig assistent bij PSV, beleefde een bizar slot in Eindhoven. "Ik was natuurlijk bezig met onze eigen wedstrijd, maar het stond 4-1 en alle wissels waren geweest. Toen ging ik alvast naar beneden, naar het veld toe."

Blik op Groningen

Stiekem gingen zijn gedachten richting Groningen - Ajax, hoe zou het daar zijn? "Niemand had een telefoontje bij ons op de bank, daar waren we niet mee bezig. Dat hoefde ook niet. Met al die mensen in het stadion, heb je geen telefoontje nodig hoor", lacht hij referend naar de vreugde-uitbarstingen van de fans wanneer Groningen gelijk maakte. Het werd zelfs even doorgegeven aan Joey Veerman toen hij een corner wilde nemen.

Toen de wedstrijd in Eindhoven klaar was, waren er nog een behoorlijk aantal minuten te spelen in Groningen. De spanning sloeg toe. "Dat duurde en dat duurde maar. Groningen kreeg ook nog rood, toen hadden we eigenlijk weinig hoop dat het nog goed zou komen", bekent Lucius.

'Mooier kan eigenlijk niet'

Maar het liep even anders. "Dan gebeurt een moment dat extra bijzonder is natuurlijk. Dan komt die vrije trap nog met tien man en zie je de bal in een scrimmage erin gaan. Mooier kan eigenlijk niet." En zo dachten wel meer mensen in het Philips Stadion erover.

De fans die gebleven waren barstten in feesten uit en ook de spelers vlogen als dollen over het veld. "Daarvoor waren net de vertrekkende spelers uitgezwaaid, dat vind ik wel mooi en netjes. Daarna kwam iedereen weer terug."

Krankzinnige vreugde

Lucius deelde mee in die feestvreugde. "Uiteraard ga je daarin mee met de spelers. We krijgen één grote kans om kampioen te worden. Die kans hadden wij niet meer verwacht. Er waren ook al veel supporters naar buiten gelopen, die wilden weer naar binnen. Het was één groot gekkenhuis eigenlijk, alsof we al kampioen waren."

'Als je de beste ploeg wil zijn...'

Maar de assistent weet maar al te goed dat dit nog lang niet het geval is. "We hebben nog helemaal niks", zegt hij. "Wij zitten in een goede flow en in een goede reeks. Het vertrouwen is er. We winnen de wedstrijd, we zijn overtuigend met goed voetbal en we werken hard. Er was geen twijfel of we deze wedstrijd zouden winnen."

PSV laat weer het voetbal zien, waarvoor zij zo geroemd werden anderhalf jaar lang. "Als je de beste ploeg wil zijn, moet je het ook laten zien. Dat hebben we een periode niet gedaan en nu weer wel", blikt Lucius terug op een lastige periode. "En dan kijk je hoe bijzonder het was vorige week in De Kuip bij Feyenoord. In de dying seconds nog winnen van Feyenoord. Dan krijg je NEC, die geeft Ajax een pak rommel. Woensdagavond winnen we overtuigend en heeft Groningen fantastisch gewerkt voor ons. Het valt allemaal wel op de juiste plek voor ons."

Focus op Sparta

Maar hoe groot de vreugde ook was vanwege deze onverwachte kans op kampioenschap. De knop ging retesnel weer om. "In de kleedkamer was het feestje weer gauw klaar. Daar kwam de rust terug en waren we weer bezig met de volgende wedstrijd. Jongens die tikken kregen, werden opgelapt en de voorbereiding werd ingezet richting zondag. Euforisch natuurlijk, maar het is nu aan ons om het nog af te maken."

