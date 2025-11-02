Het had een perfecte zondag moeten zijn voor Heracles Almelo. Op het veld vierde de hekkensluiter een historische 8-2 overwinning op PEC Zwolle, maar buiten het stadion sloeg de sfeer om. In Nijverdal liep het vlak voor de wedstrijd volledig uit de hand, toen een groep PEC-supporters een café vol Heracles-fans aanviel.

Bij café 'In de Gauwe Geit' verzamelden zich zondagochtend veertig tot vijftig Heracles-supporters voor een drankje voordat ze naar Almelo zouden vertrekken. Rond half elf stormde een groep mannen met capuchons en gezichtsbedekking het café binnen. Ze gooiden met stoelen, staken fakkels af en richtten flinke vernielingen aan. Volgens ooggetuigen duurde de aanval slechts enkele minuten, maar de paniek was groot.

Paniek en vernieling in Nijverdal

"Ik was bang dat het café in brand zou vliegen", vertelt eigenaar Gert de Jong aan Tubantia. "Er waren ook twee kinderen bij, die hebben we snel in veiligheid gebracht." Het pand liep forse schade op: gebroken ramen, gesmolten bankjes en glas verspreid over de vloer. Barvrouw Karin ter Brinke noemt het een angstige ervaring. "Binnen vijf minuten lag alles in puin."

Vaste klanten en leden van de plaatselijke carnavalsvereniging schoten na de aanval direct te hulp om op te ruimen. Ook de burgemeester en een wethouder kwamen langs om de café-eigenaar een hart onder de riem te steken. Op sociale media circuleren inmiddels filmpjes waarop te zien is hoe fakkels en vuurwerk het café in worden gegooid.

02.11.2025 Netherlands🇳🇱Zwolle hooligans attack Heracles Almelo at their pub. Almelo on the run 🏃🏻 pic.twitter.com/WrrBPicbKA — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 2, 2025

Verboden supporters zorgen alsnog voor chaos

De politie meldt dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht, maar dat de zaak in onderzoek is. De betrokken PEC-fans waren officieel niet welkom bij de wedstrijd in Almelo, na eerdere incidenten met vuurwerk. Toch wisten enkelen de reis naar Nijverdal te maken, met desastreuze gevolgen.

Zwolle valt cafe Heracles aan.



Onder het mom 'Met heel Almelo naar Nijverdal' hebben de Heracles-fans vandaag afgesproken in het Twentse cafe. De openbare oproep heeft echter ook de supporters van Zwolle bereikt, die met een groep dit cafe hebben aangevallen. #herpec pic.twitter.com/OEifK2o7Yk — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 2, 2025

Droommiddag op het veld, donkere wolk erbuiten

Ondanks de angstige taferelen buiten het veld kende Heracles sportief gezien juist een droomdag. De ploeg van interim-trainer Hendrie Krüzen speelde bevrijd, fel en met plezier. Binnen veertig minuten stond het al 4-1, met een loepzuivere hattrick van Jizz Hornkamp als hoogtepunt. Na rust ging het feest in Almelo vrolijk verder: Te Wierik, Limbombe, Van Hoorenbeeck en Bruns maakten de ongekende 8-2 compleet.

Voor Heracles, dat midweeks ook al overtuigend won van NAC Breda (1-4), is de monsterzege een broodnodige opsteker na een turbulente week vol onrust en veranderingen. De energie en overtuiging lijken terug, het geloof in de ploeg groeit weer — al kreeg de feeststemming een wrang randje door het supportersgeweld enkele kilometers verderop in Nijverdal.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.