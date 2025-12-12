Nederland zet zich opnieuw te kakken in de Europese competities. Wederom konden maar twee ploegen een overwinning boeken deze speelronde en dat is veel te weinig om de felbegeerde zesde plek vast te houden. Nederland staat op basis van dit seizoen op de twaalfde plek. In de VriendenLoterij Eredivisie wordt alles uit de kast getrokken om deze ploegen te ontzien, maar ze maken er een gigantische puinhoop van.

Nederland smulde van de overwinning van Go Ahead Eagles tegen Aston Villa. Als heldhaftige strijders trokken ze ten strijde. Een overwinning waarvan niemand had gedacht dat het mogelijk was. Een stunt. Een verrassing. Datzelfde voltrok zich in Eindhoven toen PSV vorige week van Liverpool won. Ook die overwinning was heldhaftig. Een stunt. Een verrassing.

23 verloren duels

Wie naar die momenten kijkt en het feest eromheen volgt, zou denken dat Nederland wekelijks de coëfficiëntenpolonaise loopt. Maar dat is in werkelijkheid mijlenver weg. Het Nederlandse voetbal zit in een crisis op Europees gebied, waar het maar geen vuist kan maken. Waar vorig jaar vijf van de vijf clubs uit de competitiefase van het toernooi de play-offronde bereikte, staan nu maar twee van de zes clubs op koers om dat te doen. 23 duels werden er verloren door de Nederlandse ploegen in Europa. Een schrikbarend hoog getal.

Ajax was lange tijd het lachertje van Europa met 0 punten onderaan de competitiefase van de Champions League, maar eigenlijk is het Nederlandse voetbal het lachertje van Europa. En daar maken de ploegen het zelf naar. De nummer 6 van de coëfficiëntenranglijst staat dit jaar met de prestaties op een 12e plaats. En dat is helemaal niet zo'n wonder. Geen enkele speelronde werden er genoeg punten binnen gehaald. PSV speelt mooi voetbal in de Champions League en mag nog hopen op de play-offs en AZ doet het leuk in de Conference League. Daar moeten de punten van komen.

Te laag niveau

De vorm van Go Ahead Eagles kan dit jaar niet gemeten worden met dat van vorig jaar, waarmee ze Europees voetbal afdwongen. Op inzet hebben ze twee keer gestunt en staan daarmee nota bene als hoogste genoteerd van de Nederlandse ploegen in de Europa League. Zij nemen het toernooi serieus, wat Feyenoord in het begin niet heeft gedaan.

De B-opstelling van Robin van Persie bij het eerste verloren duel met SC Braga kan de Rotterdammers na een nieuwe afgang in Roemenië (waar ze in de slotminuten een 3-1 voorsprong verspeelden), peperduur komen te staan. Uitschakeling dreigt en dat kunnen nou net de punten zijn die je nodig had om nog wel kans te maken de laatste twee wedstrijden.

FC Utrecht spant de kroon met één mager puntje uit zes wedstrijden, zij haalden het Europese niveau bij lange na niet. Net zoals Ajax dat niet in de Champions League kan, maar dat was al de verwachting in de zomer. De hoop moet gevestigd worden op PSV, dat in de Champions League goed spel laat zien, AZ en in mindere mate Go Ahead. Zij moeten de competitiefase overleven om punten bij elkaar te sprokkelen voor Nederland op de coëfficiëntenlijst.

Geen coëfficiëntenpolonaise

Het is de vraag of het genoeg zal zijn, want Portugal staat er zoveel beter voor. FC Porto en SC Braga zijn al zeker van de volgende ronde in Europa League en in de Champions League staat Sporting op koers te overleven en heeft Benfica ook nog grote kans. Met man en macht probeert men al jaren de ploegen te ontzien in de Eredivisie om in Europa te presteren, maar zonder succes. Nederland gaat de zesde plek verliezen als het zo doorgaat, voorlopig geen coëfficiëntenpolonaise meer.