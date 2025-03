Hierom is hekkensluiter Almere City nu al zeker van degradatie uit Eredivisie

Almere City heeft een wonder nodig om hun plek in de Eredivisie voor een volgend seizoen te verzekeren. De ploeg van Jeroen Rijsdijk bevindt zich in een penibele situatie en lijkt met nog negen wedstrijden te gaan praktisch zeker van degradatie. Voor Almere City is het vrijwel onmogelijk om hun achterstand nog om te buigen.

De degradatiezorgen van Almere City nemen toe, want de achterstand op plek zestien bedraagt alweer tien punten. En dat terwijl er nog negen duels gespeeld moeten worden. De hekkensluiter van de Eredivisie kreeg tegen Ajax, Feyenoord en FC Twente hun kansen om de weg omhoog in te zetten, maar ze bleven driemaal puntenloos achter. Dat was voor Almere City dé mogelijkheid om te klimmen op de ranglijst, maar nu is het simpelweg mission impossible.

Onmogelijke opgave

Almere City kan heel leuk voetballen, speelt geweldig mee tegen de traditionele topdrie. Echter, tegen kleinere clubs zakken ze vaak door de ondergrens. Niet voor niets kreeg de hekkensluiter van de competitie de deksel keihard op de neus in de onderlinge strijd tegen degradatie met RKC Waalwijk. Ze hebben de afgelopen weken 'leuk' voetbal laten zien, maar nergens blijkt uit dat dit garanties geeft voor een succesvol slot van de competitie.

Klappen van de zweep

Daarnaast mist Almere City de nodige ervaring om tegen degradatie te vechten. Teams zoals RKC Waalwijk, Willem II en Sparta beschikken over ervaren 'degradatie'-spelers als Michiel Kramer, Erik Schouten en Patrick van Aanholt. Zij kennen het klappen van de zweep in zulke moeilijke situaties. Deze ervaren krachten ontbreken bij Almere City, ondanks dat de ploeg wellicht voetballend gezien over meer kwaliteit bezit. Voetbalhistorie heeft al vaker laten zien dat ook technisch sterke teams kunnen degraderen. Denk bijvoorbeeld aan FC Twente en FC Groningen.

Degradatie onvermijdbaar

De komende drie wedstrijden zijn allesbepalend voor de kansen van Almere City om in de Eredivisie te blijven. De confrontaties met NAC Breda, Willem II en PEC Zwolle zijn absoluut doorslaggevend, maar eerdere ontmoetingen hebben al bewezen dat de hekkensluiter géén goed trackrecord heeft tegen zulke clubs. Al deze duels gingen namelijk met 1-0 verloren, terwijl tegen andere degradatiekandidaten alleen tegen Sparta een punt werd gepakt. Indien in de komende maand opnieuw veel punten verloren gaan, is het seizoen voor Rijsdijk en co heel gauw klaar.

