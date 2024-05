'Hij verdient een tweede kans': clubloze Joshua Brenet mag voor Curaçao uitkomen

Joshua Brenet heeft dispensatie gekregen en mag voortaan uitkomen voor het nationale elftal van Curaçao. Dat meldt ESPN. Brenet speelde eerder twee interlands voor het Nederlands elftal.

De 30-jarige verdediger zit momenteel zonder club, nadat hij in maart uit de selectie van FC Twente werd gezet. De speler is door de rechtbank in Almelo schuldig bevonden aan het tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs. Brenet liep ook nog in een proeftijd van een veroordeling van huiselijk geweld. Hij had nog een contract tot het eind van dit seizoen in Enschede en gaf eerder al aan die verbintenis niet te willen verlengen.

Brenet werd door het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld tot een maand cel. De voetballer kwam zelf niet naar de rechtbank, alleen zijn advocaat Desirée Greven was in Almelo. Tot ongenoegen van de officier van justitie en de rechter. Bovendien moest Brenet nog een taakstraf van twintig uur uitvoeren vanwege mishandeling van zijn vriendin. Hij had haar keel dicht geknepen.

Tweede kans

"Joshua verdient een tweede kans", vindt voorzitter Ramiro Griffith van de Curaçaose voetbalbond. "Daarom hebben we voor hem de weg vrijgemaakt om aan te sluiten bij Curaçao. Het is nu aan bondscoach Dick Advocaat om hem te selecteren." De definitieve selectie van Curaçao voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden wordt 20 mei bekendgemaakt, daar zou Brenet al bij kunnen zitten.

Curaçao speelt in juni tegen Barbados en Aruba en hoopt zich dan te kwalificeren voor het WK van 2026. Brenet speelde in 2016 een oefenduel en een WK-kwalificatieduel voor Oranje onder Danny Blind.