Dick Advocaat hengelt Ajax-speler Ar'Jany Martha bij selectie van Curaçao

Dick Advocaat heeft als bondscoach van Curaçao een missie: het WK voetbal 2026 halen. Eenvoudig is dat niet, maar zoals ze op het eiland zeggen: poko poko, rustig aan, alles komt goed. Stap één is een selectie samenstellen. Daarin is Ajax-speler Ar'Jany Martha een van de opvallendste namen.

De 76-jarige Advocaat heeft zijn eerste selectie van het nationale team van Curaçao gepresenteerd. Over de 23 spelers zegt hij: "Dit is de eerste versie van onze selectie. Niet alle spelers zijn beschikbaar, maar ik ben tevreden. Een week in Turkije is de eerste belangrijke stap voor de WK-kwalificatiewedstrijden die we in juni gaan spelen."

WK-kwalificatie

Zoals De Kleine Generaal aankondigt, is er in maart een trainingskamp. Van 18 tot en met 25 maart gaat de selectie naar Turkije, voor oefenduels tussen Hull City en Alanyaspor. Op 5 juni is er thuis de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Barbados en op 5 juni speelt Curaçao uit tegen buureiland Aruba. Pikant: beide eilanden behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Selectie Curaçao van Dick Advocaat

Eloy Room, Trevor Doornbusch, Tyrick Bodak, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Juriën Gaari, Nathangelo Markelo, Ar’jani Martha, Justin Ogenia, Leandro Bacuna, Rayvien Rosario, Vurnon Anita, Juninho Bacuna, Kevin Felida, Godfried Roemeratoe, Jaron Vicario, Kenji Gorré, Rangelo Janga, Brandley Kuwas, Jearl Margaritha, Xander Severina, Shanon ’Cheese’ Carmelia en Anthony van den Hurk.

Justin Kluivert?

Advocaat gaat proberen om spelers met meer internationale ervaring naar het team te halen. Onder meer Justin Kluivert, Sontje Hansen en Riechedly Bazoer kunnen nog telefoontjes verwachten van de bondscoach.