FC Twente bevestigt: veroordeelde Joshua Brenet heeft laatste wedstrijd al gespeeld

De 30-jarige Joshua Brenet is dinsdag veroordeeld tot een maand cel. De speler van FC Twente is door de rechtbank in Almelo schuldig bevonden aan het tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs. Brenet liep nog in een proeftijd van een veroordeling van huiselijk geweld. FC Twente liet weten per direct van Brenet af te willen. Hij heeft z'n laatste wedstrijd in ieder geval al gespeeld.

In eerste instantie had het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week geëist. De voetballer kwam zelf niet naar de rechtbank, alleen zijn advocaat Desirée Greven was in Almelo. Tot ongenoegen van de officier van justitie en de rechter. Die hem graag zelf hadden willen ondervragen.

Joshua Brenet komt niet meer in actie voor FC Twente



FC Twente heeft kennisgenomen van de veroordeling van Joshua Brenet.

FC Twente en zijn management zijn in overleg over ontbinding van zijn contract. Brenet zal niet meer in actie komen voor FC Twente.#FCTwente — FC Twente (@fctwente) March 27, 2024

Doorvoetballen na een rode kaart

De opgelegde straf is dus behoorlijk hoger dan eerder werd geëist. De rechtbank verwijt dat de voetballer geen oog heeft voor de autoriteiten, nadat hij voor de tweede keer achter het stuur is aangehouden zonder geldig rijbewijs. "Als je toch gaat rijden moet je op de blaren zitten. Het komt op mij over als doorvoetballen na een rode kaart", aldus de rechter.

"Meneer is geen first offender meer, en komt niet naar de rechtbank om verantwoording af te leggen. Ik zie daarom geen reden om rekening te houden met verzachtende omstandigheden", concludeert de rechter over de celstraf.

Mishandeling

Bovendien moet Brenet nog een taakstraf van twintig uur uitvoeren. Deze straf was hem in november 2021 opgelegd door de rechtbank in Rotterdam wegens mishandeling van zijn vriendin. Hij had haar keel dicht geknepen. Tijdens de twee aanhoudingen voor het rijden zonder rijbewijs zat Brenet nog in zijn proeftijd.

Reactie FC Twente

FC Twente heeft laten weten dat Brenet zijn laatste wedstrijd voor FC Twente al heeft gespeeld en dit seizoen niet meer in actie gaat komen. Eerder zei de club uit Enschede, de huidige nummer drie van de Eredivisie, al dat het aflopende contract van Brenet niet werd verlengd. Nu is de vleugelverdediger dus ook al 'vrij' en kan hij de cel in. FC Twente is met zijn management in onderhandeling over het vroegtijdig beëindigen van zijn contract.