Ricky van Wolfswinkel steunt Joshua Brenet namens Twente-selectie: 'Gaan dit jaar samen afmaken'

Volgens Ricky van Wolfswinkel had de spelersgroep Joshua Brenet liever bij FC Twente gehouden. De verdediger werd deze week permanent uit de selectie gezet, vanwege zijn veroordeling voor rijden zonder rijbewijs.

Van Wolfswinkel werd na de zege op Heracles Almelo gevraagd naar zijn mening over de situatie met Brenet. "Wij kennen Joshua als teamgenoot en dat is een fijne jongen voor ons. Het is zonde hoe het natuurlijk is afgelopen. Het is niet aan mij om daar te veel over uit te wijden, maar wij kennen hem op een andere manier dat de pers soms naar buiten brengt. Wij kennen hem als een goede jongen."

Spelersraad

Volgens Van Wolfswinkel is de selectie wel meegenomen in het besluit om Brenet uit de selectie te zetten. "Het is ons wel gevraagd om daar niet te veel over te zeggen. Ik kan heel duidelijk zijn, wij zien hem als een medespeler. Wij zijn één familie en dat is ook de kracht van FC Twente. Natuurlijk gebeuren er dingen waar niet iedereen het altijd mee eens hoeft te zijn, maar juist dan moet je familie zijn. Wij als spelersgroep hadden Joshua graag bij ons gehouden, maar we weten ook dat er grotere dingen zijn en daarvoor hebben we een directie. Dit is voor niemand een goede uitkomst."

'Mensen maken fouten'

Van Wolfswinkel spreekt dan ook namens de hele Twente-selectie als hij zegt dat de ploeg achter Brenet staat. "Wij begrijpen dat er bepaalde keuzes gemaakt moesten worden. Wij zien Joshua als een broeder en als familie, dus dan is het soms lastig om bepaalde dingen te accepteren. Mensen maken fouten in het leven en dat hoeft niet gelijk te betekenen dat je daar op afgerekend moet worden. Ik heb hem zeker nog gesproken, want hij is een geweldige teamgenoot. Die missen wij op elk vlak. Wij laten hem ook niet vallen, want in gedachte is hij bij ons."